Thrustermaster: TS-XW RACER SPARCO P310 COMPETITION MOD angekündigt

Diese Nachricht wird alle Freunde guter Rennspiele freuen: Der Hersteller von Gaming Peripherie Thrustermaster hat in Zusammenarbeit mit Sparco ein neues Lenkrad der Öffentlichkeit präsentiert. Dieses siedelt sich im high-end Bereich ein und soll durch Qualität und Präzision glänzen. Der vollständige Name des guten Stücks nennt sich TS-XW RACER SPARCO P310 COMPETITION MOD.

Rennen fahren wie ein Profi

Mit dem TS-XW will Thrustermaster alle Rennspiel Enthusiasten für sich gewinnen. Das Lenkrad ist eine originalgetreue Kopie des Sparco P310, welches für eine Vielzahl verschiedener Rennarten kreiert wurde. Darunter fallen unter anderen GT, F1 oder auch road racing. Es ist insgesamt 31 cm groß, besitzt an der Front eine Metallplatte und die Griffe sind mit einem rutschfesten Leder staffiert. Vorhanden sind ebenfalls 14 verschiedene Knöpfe, ein D-Pad und nebenbei lässt sich das Lenkrad um bis zu 1080° drehen. Hier ist also für alles vorgesorgt. Die eigenen drei Pedale können nach eigenen Wünschen justiert werden und bestehen ebenfalls aus einem stabilen Metall.

Auch die eigens patentierte Kühlung soll überzeugen. Der Motor des TS-XW soll stets auf niedrigen Temperaturen bleiben und nicht hörbar sein. Je nachdem wie hoch die Anforderung an das Lenkrad sind, passt sich das Kühlsystem dynamisch an die jeweilige Situation an. Zudem wird es einen eigenen internen Speicher haben und von stetigen Software Updates profitieren können.

TS-XW ist schon bald erhältlich

Das Thrustermaster TS-XW wird schon bald auf den Markt kommen. Bereits am 22. September 2017 können alle Interessierten zuschlagen und sich das high-end Lenkrad für insgesamt 699,99 Euro kaufen.Kompatibel ist dieses mit den gängigen Windows Versionen und der Xbox One. Weitere Informationen könnt ihr euch auf der offiziellen Produktseite ansehen.

Kommt das neue Lenkrad von Thrustermaster und Sparco für euch in Frage?