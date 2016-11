Tischtennis-Manager: Manage Deinen eigenen Tischtennisverein

Der Tischtennissport erfreut sich in Deutschland insbesondere im Breitensport großer Beliebtheit. Gerade die Vielseitigkeit beim Tischtennis gefällt den meisten Spielern, denn es geht gleichermaßen um Kondition, Schnelligkeit, aber auch Strategie und Taktik. Gerade in den letzten Jahren hat Tischtennis mit den Erfolgen von Timo Boll und seiner guten Platzierung in der Weltrangliste dem Sport einen großen Schub gegeben und die Spielerzahlen im deutschen Verband wuchsen stetig an.

Mit der Begeisterung am Wettkampfsport ist auch das Interesse an der Tischtennis-Bundesliga und den internationalen Mannschaften gewachsen und so manch ein Fan träumt insgeheim davon, auch einmal einen Tischtennis-Club zu leiten und zum Erfolg zu führen.

Jetzt kann man diesen Traum ausleben, denn mit dem Tischtennis-Manager erhält man die Möglichkeit seinen eigenen Verein zu managen.

Dabei geht es zu wie im richtigen Leben. Ersteinmal geht es natürlich darum Deine Spieler gut und richtig zu trainieren und einen guten Kader aufzustellen. Auch das Aufbauen von Jugendspielern gehört dazu. Fährst Du die ersten Erfolge ein und wächst die Zuschauerzahl, kannst Du zum Beispiel Deine Halle vergrößern beziehungsweise in die Erweiterung und Verbesserung investieren.

Wie in jedem Verein solltest Du auch an Meisterschaften und Pokalspielen teilnehmen und Dich mit Deiner Mannschaft immer weiter an die Spitze spielen. Dabei hilft es Dir natürlich einen guten Sponsor auszuwählen, Deine Gegner auszuspionieren und die Ergebnisse Deiner Spiele genau zu analysieren.

Zur Analyse stehen Dir zahlreiche Zahlen und Werte zur Verfügung, die Dir helfen das optimale Team zusammenzustellen, oder das Training so zu gestalten, dass Du Deine Spieler optimal für die Wettkämpfe vorbereitet sind.

Selbstverständlich gibt es auch einen Transfermerkt, wo Du Spieler kaufen und verkaufen kannst. Je besser Deine finanziellen Mittel, desto bessere Spieler kannst Du natürlich ersteigern. Wirtschafte also gut und versuche mit Deinem Team möglichst hohe Gewinne zu erzielen, um Deinen Verein langsam aber sicher an die Spitze zu führen und Deinen Pokalschrank mit Meistertiteln zu schmücken.

Solltest Du nicht ganz sicher sein, ob das Spiel etwas für Dich ist, hast Du einen großen Vorteil: Der Tischtennis-Manager ist ein kostenloses Spiel. Du kannst also erst einmal ganz in Ruhe schauen, ob Dir das Spiel gefällt. Na neugierig geworden? Dann nichts wie hin zum Tischtennis-Manager!