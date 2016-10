Titanfall 2: Erste Tests in der Übersicht

Schon an diesem Freitag ist es soweit: Dann erscheint der First-Person-Shooter Titanfall 2 für die Playstation 4, Xbox One und den PC. Schon vor dem Release am 28.10. haben zahlreiche Redaktionen den Nachfolger von Titanfall getestet.

Titanfall 1 litt unter anderem an einer zu geringen Langzeitmotivation, was schon relativ früh nach dem Release dazu führte, dass die Spielerzahlen stark stagnierten. Um dem entgegen zu wirken, hat Respawn Entertainment dem Spiel eine Hand voll Anpassungsmöglichkeiten gegeben, die eine individuelle Spielerfahrung bieten soll.

Gelobt wird von der Presse unter anderem die Kampagne, die jedoch auch unter einer schwachen Geschichte und einer geringen Spielzeit leiden soll. Zudem soll es zu viele Multiplayer-Spielmodi geben, die letztendlich dazu führen könnten, dass die Spieler zu sehr auf die verschieden Modi aufgeteilt werden.

Es bleibt zu hoffen, dass Titanfall 2 nicht dem selben Schicksal erliegen wird, wie sein Vorgänger und die Spieler länger bei Laune hält. Die Fachpresse jedenfalls, gibt dem Spiel bis jetzt ausschließlich gute Wertungen.

Die Test-Wertungen zu Titanfall 2 im Überblick

IGN – Review in Arbeit

GameSpot – 9

Game Informer – 9.5

GamesRadar – 4.5/5

Polygon – 7.0

God is a Geek – 9.5

Multiplayer.it – 9

Digital Spy – 4.5/5

TheSixthAxis – 9

Hardcore Gamer – 4.5/5

PlayStation Lifestyle – 9.0

Everyeye.it – 8.7

JeuxActu – 17/20

NZGamer – 8.2

Game Revolution – 4/5

USGamer – 4/5

Gameblog.fr – 8

Shacknews – Review in Arbeit

Gamer.nl – 8.5

GamingTrend – 85

Stevivor – 8

AusGamers – 7.3

GameCrate – 9.0

LevelUp – 8.7

Gamers‘ Temple – 87

Xbox Achievements – 85