No Man’s Sky bricht den Rekord für die schlechteste Bewertung auf Steam

Die negativen Schlagzeilen zu No Man's Sky reißen nicht ab. Nun hat das Spiel auch noch den Rekord für die schlechteste Bewertung auf Steam gebrochen. Mit mehr als 70.000 Reviews bei denen der Großteil negativ ausgefallen ist und etwas über 5.000 Reviews in den letzten 30 Tagen, bei denen lediglich 12% positiv ausgefallen sind steht das Game an der Spitze der am schlechtesten bewerteten Games aller Zeiten. Allerdings darf man bei diesem negativ Rekord eines nicht vergessen. Es gibt de