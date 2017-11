Titanfall 2: Xbox One X Update schlechter als die PS4 Pro Version

Schlechter als erwartet

Nach dem Release der neuen Xbox One X haben viele Spiele kostenlose Updates veröffentlicht. Diese dienen dazu, die 4k Darstellungsmöglichkeiten der neuen Microsoft Konsole voll auszuschöpfen. Zumindest bei einem Spiel ist nun klar, dass dies nicht ganz erfolgreich war. Der Shooter von „Titanfall 2“ von Respawn Entertainement muss trotz aktualisierter Version viele Einbußen in Kauf nehmen. Zwar werden teilweise Szenen in 4224×2376 Pixeln abgespielt, andere jedoch in schlechterer Auflösung als auf der PS4 Pro vom Konkurrenten Sony.

PS4 Pro mit besserer Performance

Das bezieht sich auf die Szenen, in welcher die Playstation 4 Pro auf 1080p absinkt. In diesem Fall bietet die Xbox One X leider nur 842p bis 864p. Des Weiteren werden manche Kämpfe auf der neuen Konsole in 1360p bis 1440p dargestellt, dies führt zu einem verwaschen aussehendem Bild.

Vereinzelt soll es auch zu Problemen mit der Anisotropen-Filterung kommen. Laut offiziellen Angaben wird das Update nochmal unter die Lupe genommen, ob es aber zu Nachbesserungen seitens Respawn Entertainement kommen wird, bleibt unklar.