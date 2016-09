Tokyo Game Show 2016: „Press Start to Play the Future“

Auch dieses Jahr war es wieder soweit: die Tokyo Game Show (TGS) war vom 15. bis 18. September am Start und das mit insgesamt über 270.000 Besuchern! Ich war ebenfalls dabei, um mir einen Eindruck von der Messe zu verschaffen und um beurteilen zu können, inwiefern sich diese von der Gamescom in Köln unterscheidet! Eins vorab: es gibt gewaltige Unterschiede!

Okay, erstmal zeitig kurz vor 10 Uhr an der Haltestelle „Makuhari Messe“ ankommen. Schon auf dem Bahnsteig waren riesige Menschenmassen zu erkennen und man musste sich regelrecht durch den Bahnhof kämpfen. Danach schlängelte ich mich noch gut 15-20 Minuten an diversen Gebäuden und Seitenstraßen vorbei, einfach immer dem Pulk folgend. Bei 30°+ war das Erreichen des Einlasses für sich schon eine Herausforderung. Also direkt rein in die erste Messehalle. Der Anblick, der sich mir bot, war ein bisschen karg: sehr dunkel, viel freier Raum und trotzdem nur sehr wenige Stände, von denen die meisten zu Universitäten gehörten.

Das hier sind einige Besonderheiten der TGS 2016, die mir den Tag über aufgefallen sind und die ich mit euch teilen möchte.

Tokyo Game Show 2016 – 12 Fakten

Es gab eine App, die einem genau gesagt hat, wo man was finden kann. Damit war es angenehm einfach, die Aussteller zu finden, zu denen man wollte. Praktischerweise hat sie auch angezeigt, wie lange man an den großen Ständen warten muss. Echtzeit in Minuten, keine Ahnung wie die das gemacht haben! Vielleicht saß da an jedem Stand ein Japaner, der sich am laufenden Band um die Updates gekümmert hat?

Es gab wahnsinnig viele „mobile Ladestationen“ fürs Handy. Soweit ich es verstanden habe, hat man dort kostenlos sein Handy abgegeben, dann kam es in eine nummerierte Box und später hat man es einfach wieder abgeholt.

Es gab wahnsinnig viele „mobile Ladestationen“ fürs Handy. Soweit ich es verstanden habe, hat man dort kostenlos sein Handy abgegeben, dann kam es in eine nummerierte Box und später hat man es einfach wieder abgeholt. Wi-Fi war in den Hallen strengstens untersagt und war auf dem eigenen Gerät auszuschalten! Es standen auch überall Hinweisschilder dafür. Der Grund: es könnte zu Problemen mit der Technik an den Ständen führen. Ob das so berechtigt war? Ich sag nur Gamescom in Köln. Die hatte wesentlich mehr Besucher und Stände zu jonglieren, trotzdem war Wi-Fi kein Thema.

Wenn man sich ein Video oder Event an einem Stand ansehen wollte, dann durfte man nicht einfach so stehen bleiben und von etwas weiter weg zugucken. Nein, man wurde höflichst aufgefordert ganz nahe zu treten, hinter ein Seil, das von zwei Japanern gespannt wurde, sodass man den Gehfluss der anderen Besucher nicht behinderte!

So wenige Stände! Von der kargen Eingangshalle konnte man direkt auf den Rest schließen. Man kam vielleicht auf maximal 20 Stände pro Halle. Und dabei waren sie auch eher klein bis mittelgroß gehalten, auch bei Unterhaltungsgiganten wie Sony. Von der Gamescom ist man da ganz klar anderes gewohnt! Auch mit der Beleuchtung war man in allen Hallen sehr sparsam.

Sehr viele Leute sind eher herumgelaufen, statt an den Ständen zu zocken. Trotzdem gab es Warteschlangen von bis zu drei Stunden. Das hing aber wahrscheinlich eher mit den längeren Spielzeiten zusammen, die übrigens mit viel Personal sehr gut organisiert waren. Hut ab, da können wir von den Japanern noch was lernen! Wenn der Pulk an den Ständen dann doch zu groß wurde, hat man schlicht die Linie hinter ihnen dicht gemacht. Gewöhnlich hat man aber mit einem Showcase-Rundgang angefangen, der euch nah an das Geschehen bringt, und danach kam man erst in die Warteschlange zum Spielen!

Auch Essen und Trinken war in den Hallen strengstens untersagt! Dafür gab es den Foodcourt, ein Megastadion, in dem man Hunger und Durst befriedigen konnte. In den Verbindungsräumen oben konnte man sich ebenfalls mit so einigem eindecken – und vor allem gab es dort Free Wi-Fi!

An jedem Stand gab es eine Cosplay-Animateurin, mit der man sich fotografieren lassen konnte. Auch dafür musste man selbstverständlich anstehen. Übrigens war davon ab das Fotografieren und Filmen an recht vielen Ständen verboten. Ein kleiner Schilderwald hat das unmissverständlich klar gemacht.

Die meisten Stände und Bühnen waren eher auf Interviews und Trailer ausgelegt und weniger aufs Zocken! Kurz mal selbst Hand anlegen war also nicht überall möglich.

Die Hallen waren fusioniert, was anfangs recht verwirrend war. Wenn man beispielsweise in Halle 2 war, dann waren dort auch Halle 3 und Halle 4 mit drin. Der Hinweis darauf hing in Form von Schildern an der Decke.

Es gab eine feste Cosplay-Area und nur dort durfte Cosplay auch betrieben werden! Die fiel zugegebenermaßen eher klein aus, aber dafür gab es noch eine Outside-Area, in der gassenartig jedem Cosplayer ein Platz zugewiesen wurde. Davor hatten sich sehr viele männliche Japaner mit ihren Spiegelreflex-Kameras eingereiht, um sich mit den Cosplayern fotografieren lassen zu können. So an die 30cm „Nah-Aufnahmen“ waren hier die Regel. Was im japanischen Alltag stark unterdrückt wird, wurde hier freizügig ausgelebt. Man könnte durchaus sagen, dass das Ganze mehr in Richtung Erotik als Cosplay ging. Für die Damen war natürlich auch was dabei. Es gab einige Stände, an denen man von einer männlichen Person mit leicht sexuellem Touch angefasst und fotografiert werden konnte.

Leider kein Nintendo! Zelda Breath of the Wild anzocken war also nicht drin. Es ist zwar allgemein bekannt, dass Nintendo diesem Riesenevent seltsamerweise immer fern bleibt, aber es gab nicht mal eine Vorstellung zu der Nintendo NX. Viele hatten erwartet, dass auf dieser Messe neue Informationen dazu bekannt werden. Das war wohl nichts.

Fun Fact: Um zum Beispiel so ein Monster Energy zu bekommen, musste man ebenfalls anstehen und zwar ohne dass es dabei irgendetwas zu sehen gab. Am Ende bekam man dann seinen Drink am Counter. Wer sich das Stehen und Warten sparen wollte, der geht aber einfach direkt hin. Das Getränk hab ich auch so bekommen, aber die Japaner stehen wohl einfach gerne in Schlangen.

Fazit: Es war ganz interessant mal dabei gewesen zu sein, aber wenn man dort etwas anspielen wollte, war man Fehl am Platz! Das war echt kein Vergleich zur diesjährigen GamesCom 2016 in Köln, wo den Besuchern dann doch deutlich mehr geboten wurde.

Und jetzt nur noch eine Anekdote zum Schluss. Auf dem Heimweg stehe ich an einer Fußgängerampel und warte aufs Grün. Plötzlich rennen ca. 150-200 Leute wie wahnsinnig über die Straße! Die sind aus dem Nichts aufgetaucht! Was ist das?! Ein Marathon?! Ein Anschlag?! Nein! Es ist……… Pokemon Go! Die Leute stürmen die Spots in Tokyo geradezu, weil sie immer zu bestimmten Zeiten reseten. Von Kind bis Opa ist hier jeder mit dabei. In Japan scheint das ein regelrechter Volkssport zu sein!

(Autor: Raito)