Tomb Raider-Film: Erste Bilder vom Set aufgetaucht

Unter der Regie des Norwegers Roar Uthaug (The Wave – Die Todeswelle) befindet sich ein neuer Tomb Raider-Kinofilm in der Produktion. Nun sind erstmals Bilder vom Set erschienen. Zu sehen ist Hauptdarstellerin und Oscar-Preisträgerin Alicia Vikander beim Dreh einiger Stunt-Szenen.

Erste Infos zu Darstellern und Inhalt

Gedreht wird Tomb Raider derzeit in Südafrika. Jüngst wurde Dominic West als Laras Vater Lord Richard Croft verpflichtet. In dieser Neuauflage macht sie sich auf die Suche nach ihm und möchte seine alten Forschungen beenden. Ebenfalls als weitere Darsteller bestätigt: Walton Goggins (The Hateful Eight) als Bösewicht und Daniel Wu (Warcraft: The Beginning) als Schiffskapitän und Verbündeter. Falls ihr zu den skeptischen Fans zählen solltet, die daran zweifeln, dass Vikander eine gute Wahl für die Neubesetzung war, könnt ihr euch zumindest optisch einen ersten Eindruck von ihr in voller Lara-Croft-Montur machen. Die ersten Fotos vom Set in Südafrika zeigen die 28-jährige Hauptdarstellerin beim Dreh einiger Stunt-Szenen.

🔸🔹 Alicia Vikander on set of Tomb Raider!!! pic.twitter.com/SV2NVXNdwX — AliciaVikander Daily (@AliciaVikanderD) 6. Februar 2017

Frühere Interpretationen

Vikanders Lara Croft ähnelt dabei eher der Lara, die das Studio Crystal Dynamics 2013 entwickelte. In diesen aktuellen Videospielen wird eine jüngere Actionheldin in den Fokus gerückt. Angelina Jolie spielte sie bereits 2001 in Tomb Raider und 2003 in Lara Croft – Tomb Raider: The Cradle of Life als erfahrene Schatzsucherin. Camilla Luddington, die Lara Croft in den letzten Tomb Raider-Spielen ihre Stimme lieh, lobte Vikander vor kurzem bereits und gab in Entertainment Weekly an, sich schon sehr auf ihre Interpretation der Rolle zu freuen.

Ich fühle mit jeder mit, die die Rolle der Lara Croft übernehmen wird. Natürlich hätte auch ich gerne die Live-Action-Version von ihr gespielt, aber sie ist Alicia und sie ist unglaublich, also bin ich gespannt auf ihre Interpretation des Spiels.

In Sachen Inhalt soll weder eine Verbindung zu den alten Filmen noch direkt zu den Videospielen bestehen. Der Kinostart ist für März 2018 angedacht.