Tropico 6: El Presidente zeigt sich im Gamescom Trailer

Test: Das Schwarze Auge – Demonicon

Mit dem Rollenspiel "Das Schwarze Auge - Demonicon" versetzt uns das Studio Kalypso wieder einmal auf den Kontinent Aventurien in dem es ein neues spannendes Abenteuer zu bestreiten gilt. Im Gegensatz zu den bisherigen Spielen der Marke DSA, bekommen wir es in diesem Spiel aber nicht mit einer farbenfrohen grünen Welt zu tun, wie es etwa in Drakensang der Fall gewesen ist, sondern so findet sich die Handlung hier in den düsteren Schattenlanden wieder – einem von Krankheit und Tod geprägten Ort. Der Titel erinnert übrigens an eine Mischung aus Spielen wie Dragon Age, Gothic und The Witcher. Ob das Spiel auch deren Klasse erreicht, verraten wir euch in unserem Test. Eine stimmige Geschichte Unser Abenteuer beginnt nach einer kurzen cinematischen Sequenz, in der einige merkwürdig