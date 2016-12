ingame Adventskalender 2016 – Türchen 19

Es ist wieder soweit: Kein Flöckchen Schnee zu sehen und Opa versucht verzweifelt, die Geschenke am falschen Bart und der echten Wampe vorbei, unter den Baum zu bugsieren. Uns bleiben lediglich 5 Tage bis zum Fest aller Feste: Weihnachten. Die Weihnachtszeit ist seit jeher für Besinnlichkeit und Liebe reserviert. Wir finden, es ist vor allem eine Zeit zum Teilen.

Wir haben über das vergangene Jahr so einige Inhalte mit euch geteilt, ob Preview, Review oder tägliche News. Ihr habt es uns tausendfach zurückgezahlt, indem ihr geliked, kommentiert oder schlicht gelesen habt. Im Rahmen der Feiertage ist es nun an der Zeit, euch unsere Dankbarkeit auszudrücken und etwas zurückzugeben. Was eignet sich dazu besser als ein schicker Adventskalender voller Gewinnspiele und satter Preise, der euch so richtig heiß macht auf den kalten Dezember?

Eins können wir euch versichern: Wir hatten Schwierigkeiten, die Türchen wieder zuzukriegen, nachdem wir die Gewinnspiel-Preise mühsam in den Kalender gequetscht haben. Euch steht ein proppevoller Adventsspaß bevor, denn hinter jeder Tür wartet ein neues Gaming-Schmankerl darauf, enthüllt zu werden. Heute, am 19.12.2016, hört sich der Preis von CREATIVE ausgezeichnet an.

Das 19. Türchen geben euch voller Stolz die Sound-Enthusiasten von ingame.de auf die Ohren. Es ist wieder Zeit für warme Lauscher und guten Klang.

Wir verlosen 1x das Sound BlasterX H5 Headset und dazu 1x die portable Soundkarte Sound BlasterX G1 von Creative.

Infos zum Gewinnspiel-Preis

CLEARER, LOUDER, HARDER, BETTER! Der Sound BlasterX H5 strahlt mit jedem seiner Designelemente Komfort aus. Er besteht aus einem Kopfband aus gehärtetem Stahl und Aluminium. Der Sound BlasterX H5 hat ein ergonomiegeprüftes Design, das auch bei ausdauernden Gaming-Sessions für Komfort sorgt und dem rauhen Umgang beim Gaming widersteht.

Der Hersteller lockt mit den oben genannten Angaben vor allem Gamer an, die einen hohen Komfort suchen. Mit knapp 130 Euro bietet euch der Sound BlasterX H5 eine exzellente Verarbeitung, die nach Konkurrenz sucht. Wer beim Hörerlebnis keine Kompromisse eingehen will, gönnt sich das Headset selbst oder macht beim Gewinnspiel mit. Bereits in unserem Test konnte das Headset ohne Mangel überzeugen. Wir sprechen eine absolute Empfehlung aus.

Für den ultimativen Sound-Boost verlosen wir darüber hinaus auch noch die entsprechende portable Soundkarte von Creative, die die Hörerfahrung für fast alle Geräte deutlich steigern soll. Das Team hinter dem magischen Tool schreibt dazu:

Mit beeindruckend kleinen Abmessungen liefert der Plug-and-Play Sound BlasterX G1 einen kristallklaren, hochauflösenden Klang mit positionsbezogenem 7.1 HD Surround-Klang und bietet eine umgehende Klangverbesserung für eine intensive Gamingerfahrung auf Ihrem PC, Mac, Ihrer PS4-Konsole oder für mobile Geräte.

Erst in Kombination entfalten beide Geräte der Peripherie ihre volle Wirkung.

Um das fantastische Creative-Package für die Gamer-Ohren euer Eigen nennen zu können, müsst ihr uns schnell die folgende Frage beantworten und die Antwort per E-Mail mit dem Betreff „Türchen 19“, eurer Adresse und vollständigem Namen an win@ingame.de senden.

Frage: Welche Wertung haben wir dem Sound BlasterX H5 in unserem umfangreichen Test gegeben?

Teilnahmeschluss ist der 19.12.2016, 23:59. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Pro Teilnehmer ist nur eine Mail / Einsendung gestattet. Mitarbeiter von ingame/gamingnewstime/vr-nerds sind von der Teilnahme ausgeschlossen.