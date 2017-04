Twitch: Ab sofort auch Verkauf von Spielen

Youtube Gaming Teaser Page und weitere Infos

Youtube hat eine Teaser-Page für ihr Projekt Youtube Gaming online gestellt. Dort hat man die Möglichkeit sich für kommende Infos in einen Newsletter einzutragen. Mit Youtube Gaming geht Youtube insbesondere in Hinblick auf den Live-Streaming-Bereich den gleichen Weg wie damals der Streaming-Anbieter Justin.tv mit seiner Spiele-Auslagerungsplattform Twitch. Die Gaming-Inhalte auf Youtube haben in den letzten Jahren so stark zugenommen und machen einen so großen Teil der Inhalte bei Youtu