Twitch: Streaming-Dienst verkauft bald Spiele

Die Amazonisierung ist im vollen Gange – und wir reden nicht von Hochwasser in Südamerika. Das Streaming-Portal Twitch, vor mehr als zwei Jahren aufgekauft vom Global Player Amazon, kündigt nach Twitch Prime, dem Hybriden zwischen monatlichem Abonement und Gaming-Traum nun an, in Zukunft selbst Spiele zu vertreiben. Entwicklern soll die Möglichkeit geboten werden, ihr Spiele nicht nur über Twitch zu zeigen, sondern auch anzubieten.

Gestern ließ Twitch über Twitter offiziell verlauten, dass das Portal für Live-Streaming und Videos nunmehr nicht nur die Nummer Eins in diesen zwei Kategorien anstrebe, sondern auch auf dem Retail-Markt mitmischen möchte. Broadcaster können sich freuen, denn Partner-Streamer von Twitch sollen 5% der Einnahmen aus den Spiele-Verkäufen erhalten.

Twitch has always been the best place to watch, share, and play games. Soon, it will be the best place to buy games! https://t.co/UOfAqGnz1d pic.twitter.com/8JWzVGxHP2

— Twitch (@Twitch) 27. Februar 2017