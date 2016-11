Ubisoft: 30 Tage – 30 Geschenke

Wer braucht schon einen Adventskalender mit 24 Türchen, wenn er stattdessen 30 haben kann? Das hat sich auch Ubisoft gedacht, die euch mit ihrer 30-Tage-Geschenkeparade das ein oder andere Schmankerl bereithalten. Neben kleinen Aufmerksamkeiten wie Dekorationen oder den streng geheimen Ubisoft-Kochrezepten steht auch im kommenden Monat wieder mindestens ein Gratisspiel mit auf dem Programm.

Advent, Advent. Geschenk: Im Trend!

Ihr könnt euch also von gestern, dem 24. November bis zum 24. Dezember über tägliche Gimmicks freuen, die der französische Publisher auf einer extra dafür eingerichteten Seite visuell ansprechend aufbereitet hat. Die 30 Geschenke ergeben sich natürlich aus dem 30jährigen Jubiläum, das Ubisoft in diesem Jahr feiert. Ihr benötigt allerdings euren Ubisoft-Account, um euch die Kleinigkeiten zu sichern.

Wenn ihr vorher nicht wissen wollt, was euch hinter den 30 verschneiten Türchen erwartet, solltet ihr die untenstehende Liste meiden. Denn neugierige Reddit-Weihnachtselfen haben sich bereits am ersten Tag der Veröffentlichung in den Quellcode eingeschlichen und veröffentlichten die 30 Geschenke prompt per Twitter. Inzwischen hat Ubisoft den Quellcode entschärft, damit sich die Gefahr für Spoiler in Grenzen hält.

Wer ganz genau wissen will, an welchem Tag er welches Schmankerl zu erwarten hat, zieht die geleakte Liste zu Rate. Es sei allerdings gesagt, dass Ubisoft unter Umständen bereits Gegenmaßnahmen eingeleitet hat und die 30 Geschenke unter anderen Türchen als dargestellt platzierte. Schaut am besten selbst auf der offiziellen Seite vorbei, wenn ihr sichergehen wollt.

SPOILER: Ubisofts 30-Tage-Geschenkeparade im Überblick