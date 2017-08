Ubisoft: Bisher größtes Lineup für Gamescom

Alle Jahre wieder Reisen Gaming-Fans aus aller Welt nach Köln. Der Grund ist die Gamescom, ihres Zeichens die größte Videospielmesse der Welt. Nun hat Ubisoft für alle Besucher gute Nachrichten: Das Unternehmen wird sein bisher größtes Lineup präsentieren und euch die Möglichkeit geben, alles anzuspielen.

Viele Hochkaräter

Der französische Publisher Ubisoft hat in einer offiziellen Pressemitteilung die Spiele aufgeführt, welche auf der Gamescom dieses Jahres vertreten sein werden. Darunter fällt ein großer Mix der eigenen großen Marken. So wird beispielsweise das in Zusammenarbeit mit Nintendo entwickelte Mario + Rabbids: Kingdom Battle vertreten sein. In dem Crossover zwischen der Super Mario-Reihe und Ubisofts Rabbids liefert ihr euch hierbei strategische Rundengefechte á la XCOM. Für Freunde brachialer Action steht Far Cry 5 bereit. Hier durchstreift ihr Hope County, ein eigentlich idyllischer Ort in Montana. Doch die fanatische Sekte „Project at Eden’s Gate“ macht die Gegend unsicher und ihr versucht diese wieder zu vertreiben. Die Spielstationen mit zahlreichen Demos findet ihr in Halle 6.1 am Stand B020.

Auch mit E-Sport vertreten

Falls ihr euch für E-Sport interessiert, hat Ubisoft auch hier das passende Programm für euch. Auf der Alpha Stage ESL Arena finden die „Tom Clancy’s Rainbow Six Pro League Season 2 Finals“ statt. Vorbeischauen könnt ihr hier in Halle 9. Die Semi-Finals sind am Freitag, den 25. August. Das große Finale könnt ihr am nächsten Tag verfolgen.

Das gesamte Lineup findet findet ihr hier:

Assassin’s Creed Origins

Far Cry 5

Mario + Rabbids: Kingdom Battle

South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe

The Crew 2

For Honor

Rainbow Six: Siege

Just Dance 2018

Die Gamescom findet vom 23. bis zum 26. August statt. Fachbesucher können bereits einen Tag früher erscheinen und sich die Spiele ansehen. Wir werden euch natürlich Rund um die Uhr auf dem Laufenden halten.

Werdet ihr die Gamescom 2017 besuchen und überzeugt euch die Spieleauswahl, die Ubisoft euch zu bieten hat? Schreibt es doch in die Kommentare.