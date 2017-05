Ubisoft: The Crew 2, Far Cry 5 und ein neues Assassins Creed bestÃ¤tigt

Phantom Dust HD: Neuauflage kostenlos zum Download

Microsoft hatte schon seit längerem angekündigt, den Action-Klassiker aus dem Jahr 2004 in High Definition neu aufzulegen. Heute ist es auch so weit, dass die frische Version für Xbox One und PC bereitsteht. Was aber verblüffend an der Sache ist, dass der Download komplett kostenlos verfügbar ist. Die frohe Botschaft erreichte uns via Twitter von Microsofts Aaron Greenberg und sorgt natürlich in erster Linie für Begeisterung der Fans. Greenberg verkündete auch, dass Phantom Dust H