Ultra Street Fighter II: Ein erster Blick auf den First-Person-Modus

Capcom bringt demnächst Ultra Street Fighter II: The Final Challengers für die Nintendo Switch heraus und es wird sicherlich einige Spieler für das System mit seinem Nostalgiefaktor für sich gewinnen können. Einer der interessantesten Eigenschaften des Titels ist sicherlich sein Bonus-Modus, Way of the Hado.

Kämpfe aus der Sicht von Ryu

In dem Feature seht ihr Ryu aus der Ego-Perspektive. Ihr habt sicherlich von diesem Modus bereits gehört und kurze Ausschnitte gesehen. In einem archivierten Stream von Capcom TV gibt es jetzt ausführlichere Einblicke. Springt in diesem Video einfach zur Zeitmarke 2:56:00, um den First-Person-Modus zu begutachten.



Wie ihr sehen könnt, halten die Spieler zwei Joy-Con-Controller, einen in jeder Hand, und führen damit Bewegungen aus. So wehrt ihr euch dann mit Hadokens und anderen vertraute Angriffen gegen sich langsam bewegende Shadaloo-Truppen.

Way of the Hado ist ein Ryu-exklusiver Modus und bietet drei Schwierigkeitsstufen: „Stage Mode,” “Endless Mode,” und “Training Mode.”

Bisher hat das Spiel noch keinen festen Starttermin.