Ultra Street Fighter II: Neuer Trailer verrät Release-Termin

Die Entwickler bei Capcom kündigten jetzt den Release-Termin von Ultra Street Fighter II: The Final Challengers an. Bis zum 26. Mai 2017 müssen wir uns leider noch gedulden. Dann erscheint die neueste Ausgabe des Prügelklassikers für die Nintendo Switch.

Ebenfalls bekannt: Preis und Ausstattung

Auf Twitter vermeldete Capcom die Nachricht und veröffentlichte dazu einen Link, der zu einem neuen Trailer im bewährten Retro-Stil führt. Das Spiel soll in den USA $ 39,99 kosten. Einigen Fans mag dieser Preis für eine aktualisierte Fassung des alten Spiels etwas hoch gegriffen erscheinen. Doch Capcom will sich bemühen, das Paket so aufwendig wie möglich zu gestalten, so dass sich ein Kauf auf jeden Fall lohnen solle.

Ultra Street Fighter II: The Final Challengers for the Nintendo Switch releases on 5/26 for $39.99! For more info, : https://t.co/xFiWQBxCRZ pic.twitter.com/1vRli6VrLK — Street Fighter (@StreetFighter) 1. März 2017

Das Spiel wird Evil Ryu und Violent Ken als neue Charaktere in die Reihe der Kämpfer mit aufnehmen. Zu den anderen neuen Features in Ultra Street Fighter II gehören der Way of the Hado-Modus. In diesem könnt ihr aus der First-Person-Perspektive die JoyCons verwenden, um Hadokens durchzuführen. Ihr seid auch in der Lage, mit einem Freund zusammen zu agieren, um gegen den Computer im neuen Dynamic Battle-Modus zu kämpfen. Somit sind Charakter-Combos möglich, so dass von beiden Seiten angegriffen werden kann.

Für weitere Kaufanreize wird Capcom ein über 250-seitiges Digital-Artbook mit 1500 Illustrationen aus der 30-jährige Geschichte von Street Fighter beilegen.