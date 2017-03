Uncharted 4: Mit dem neuen Update kommt King of the Hill Modus

Am 17.März bringen die Jungs von Naughty Dog ein neues Update für Uncharted 4 raus. Dieses enthält neben neuen Waffen und Vanity Items auch einen neuen Multiplayer Modus mit King of the Hill.

Bei King of the Hill treten zwei Teams gegeneinander an und müssen immer wieder rotierende Capture Points ergattern, um da Score Limit zu erreichen. Aber das ist nicht alles. Hat ein Team das Score Limit erreicht, bleibt dem anderen Team die Möglichkeit, noch zu gewinnen. Hierfür muss Victory Hill eingenommen werden. Schaffen sie es, bekommen sie eine zweite Chance im Spiel. Sollte das führende Team den Punkt als einnehmen, haben sie auch wirklich gewonnen.

Neue Waffen braucht das Land

Aber nicht nur einen neuen Modus bekommt der Multiplayer. Hinzu kommen noch drei neue Waffen mit dem Update. INSAS und Type-95 als Rifles und eine neue Pistole. Das ganze natürlich inklusive neuer Vanity Items. Zusätzlich gibt es noch neue Savage Starlight Outfits, die inspiriert wurden von The Last of Us. Die Entwickler versprechen aber, dass dies nur einige der Highlights des neuen Updates sein werden. Was sie noch so alles für uns parat halten, sehen wir dann am 17.März.