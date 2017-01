Der schriftliche Abschnitt wäre fertig und abgeschlossen. „Uncharted“-Fans können sich freuen, dass in nicht allzu ferner Zukunft die Dreharbeiten zu dem preisgekrönten Spiel beginnen können. Aber ein wichtiges Element fehlt noch.

Die Arbeiten am Drehbuch zu „Uncharted“ wurden beendet. Die mit Preise und Auszeichnungen versehende „Uncharted“-Reihe, vor allem „Uncharted 4: A Thief´s End“ wird nun auch mit einem Film zur Story geehrt. Neben den gut aussehenden Verkaufszahlen könnte dieser Film nur positiv für „Uncharted“ sein.

Uncharted: Drehbuch zum Film fertig

Der Drehbuchautor Joe Carnahan verkündete auf seinem eigenen Instagram-Account, dass die Arbeiten an dem Drehbuch zu „Uncharted“ beendet sind. Neben einem Foto, welches das Drehbuch-Cover zeigt schreibt der Autor: „ Fertig und Abgeschlossen. Jetzt kann die richtige Arbeit beginnen. Falls es in Hollywood ein Drehbuch mit so viel monströser Action gibt, ich möchte es lesen, denn das hier ist ein Beast.“. Im September wurde das „Uncharted“-Film-Projekt von Sony vorerst auf Eis gelegt, aber nie wirklich aufgegeben. Daher stellten diese einen Monat später Shawn Levy (Real Steel) ein, welcher die Dreharbeiten an dem Film leiten soll. Den Beginn der Dreharbeiten legte er auf Frühjahr dieses Jahres.

Durch die Fertigstellung des Drehbuches sollten die Dreharbeiten langsam ins Rollen kommen, jedoch fehlt noch ein wichtiges Element: Die Schauspieler. Bisher ist noch nicht bekannt, wer die Rolle des Protagonisten Nathan Drake verkörpern wird. Jedoch müssen sich die „Uncharted“-Fans nicht allzu lange gedulden, denn diese sollen in der kommenden Woche folgen.

Done and Dusted. Now the REAL work begins. If there’s a more monstrously cool action script in Hollywood right now, I wanna read it, ‚cuz this thing is a BEAST. Ein von Joe Carnahan (@carnojoe) gepostetes Foto am 7. Jan 2017 um 13:28 Uhr

Wen wollt ihr in der Hauptrolle als Nathan Drake sehen? Was haltet ihr davon, dass aus diesem Spiel ein Film gemacht wird?