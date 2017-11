Uncharted: Entwickler schenken euch zum Jubiläum Bundle als Gratis Download

Happy Birthday Uncharted

Der kleine Racker wird 10. Jahre alt, davon profitiert nicht nur das Action Adventure, sondern auch die Spieler-Gemeinde. Denn diese bekommt ein Paket, dass Geschenke, wie z.B Avatare oder Designs beinhaltet. 200MB an Gratis-Material bekommt ihr damit und das komplett gratis.

In dem Paket ist zum Beispiel ein „10. Geburtstag Uncharted Design“ , ein Uncharted-Avator, ein optimiertes dynamisches Design zu „Uncahrted: Drakes Schicksal“, ein dynamisches Design namens „Shipwreck“ zu Uncharted 4: A Thiefs End und das Avatar-Paket 1 zu Uncharted 4: Thiefs End. Genau aufgelistet findet ihr dies alles im Paket:

Uncharted-Design zum 10. Geburtstag

Uncharted-Avatar zum 10. Geburtstag

Optimiertes dynamisches Design zu Uncharted: Drakes Schicksal

Optimiertes dynamisches Design zu Uncharted 2: Among Thieves

Dynamisches Design „Fire“ zu Uncharted 4: A Thief’s End

Dynamisches Design „Shipwreck“ zu Uncharted 4: A Thief’s End

Dynamisches Design „Ink“ zu Uncharted 4: A Thief’s End

Avatar-Paket 1 zu Uncharted 4: A Thief’s End

Nur für kurze Zeit

Das ganze Paket steht euch bis zum 19. Dezember 2017 zur Verfügung. In den USA war der 10. Geburtstag gestern. In Europa hingegen kam der erste Teil erst am 5. Dezember 2007 auf den Markt, wodurch sich der Geburtstag hier noch ein paar Wochen verschiebt. Extra dazu gibt es auch eine 10 Jahre Uncharted Video, um etwas in Nostalgie zu schwelgen.