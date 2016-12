Uncharted – The Lost Legacy: Ankündigung mit bombastischen Trailer

Auf der PlayStation Expirience am vergangenen Wochende in Anaheim USA wurde überraschender Weise ein neuer Teil der Uncharted Serie angekündigt. Im Vorfeld waren keine Infos zum Titel bekannt. Das Spiel soll unter dem Namen „Uncharted: The Lost Legacy“ für die PlayStation 4 erscheinen. In einem Trailer präsentierte Naghty Dog zunächst Gameplay Szenen, ohne zu sagen worum es sich dabei handelt.

Bis zum Schluss des Videos blieben die Zuschauer dabei im dunklen und wusseten nicht um welches Spiel es eigentlich geht. Zu beginn sieht man eine vermummte Frau, die durch Indien schleicht. Erst in den letzten Minuten des Trailers enthüllt die mysteriöse Frau ihr Gesicht und Ihr bekommt einen “Uncharted: The Lost Legacy“ Schriftzug zu Gesicht.

Weitere Infos zu “Uncharted: The Lost Legacy”

Mittlerweile ist bekannt, dass es sich bei „Uncharted: The Lost Legacy“ um eine Standalone-Erweiterung handelt, in der Ihr in die Rolle von Chloe schlüpft. Ursprünglich war geplant, The Lost Legacy als einfachen DLC zu veröffentlichen. Der zunehmende Umfang ließ die Entwickler sich jedoch umentscheiden. Die Standalone-Erweiterung soll von der Spielzeit kürzer als “Uncharted 4“, aber länger als die Last of Us-Erweiterung “The Last of Us: Left Behind“ werden. Das auf der Messe gezeigte Gameplay stammt aus dem Anfang der Erweiterung und stellt lediglich einen kleinen Teil des Spiels dar. Erscheinen soll The Lost Legacy 2017. Einen genauen Release-Termin nannte der Entwickler Naughty Dog noch nicht.

Den Gameplay-Trailer zum Spiel könnt Ihr euch mittlerweile auf YouTube anschauen.