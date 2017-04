Uncharted: The Lost Legacy -Erscheinungstermin und Preis bekannt gegeben

Uncharted: The Lost Legacy hat nun einen offiziellen Erscheinungstermin erhalten: Am 23. August erscheint der neueste Ableger der Uncharted-Reihe exklusiv für die PlayStation 4. Step aside Nathan Drake! Entwickler Naughty Dog widmet sich in The Lost Legacy nämlich der Schatzjägerin Chloe Frazer, welche uns bereits in Uncharted 2: Among Thieves und Uncharted 3: Drake’s Deception begegnete. Zusammen mit der Söldnerin Nadine Ross, bekannt aus Uncharted 4: A Thief’s End, ist Chloe in Indien hinter einem unbezahlbaren Relikt her -„Ganeshas Stoßzahn“. Angesiedelt ist die Geschichte von The Lost Legacy rund ein Jahr nach den Ereignissen von Nathan Drake in Uncharted 4: A Thief’s End.

Der folgende Enthüllungstrailer bietet einen ersten Einblick in die Story, die Umgebung und die Relationen der beiden ungleichen Partnerinnen:

Uncharted: The Lost Legacy – Auf Ganeshas Spuren

Naughty Dog liefert mit The Lost Legacy ein „vollwertiges Abenteuer mit spannender Geschichte, verbessertem Gameplay und eindrucksvollen Videosequenzen.“ Uns erwartet eine große Vielfalt an Orten und Regionen, darunter der dichte Dschungel, verfallene Tempel und hohe Berge – alles gespickt mit Schätzen und Geheimnissen. Ob es Chloe und Nadine gelingt, die Hinweise der Relikte richtig zu deuten und den wertvollen Stoßzahn Ganeshas aus den Händen des Warlords Asav zu erbeuten, könnt ihr in diesem Sommer erfahren.

Für Besitzer der Deluxe Edition, des Explorer’s Pack oder des Triple Packs zu Uncharted 4: A Thief’s End steht The Lost Legacy zum Release als digitaler Download bereit. Um Uncharted: The Lost Legacy spielen zu können, wird Uncharted 4 allerdings nicht benötigt.

Im PlayStation Store kann die digitale Version von The Lost Legacy für 39,99€ erworben werden.