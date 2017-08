Uncharted: The Lost Legacy: Erste Wertungen da

Bald ist es soweit: Uncharted: The Lost Legacy steht bereits in den Startlöchern. Fans von Naughty Dogs Abenteuer-Epos können sich nächste Woche wieder in die Gefahren stürzen. Mittlerweile wurden auch die ersten Testwertungen des exklusiv für PlayStation 4 erhältlichen Action-Adventures eingetroffen.

Uncharted kommt gut an

Mit Uncharted: The Lost Legacy erscheint am 23. August ein potentieller Kracher für die PlayStation 4. Entwickler Naughty Dog lässt uns erstmals nicht Nathan Drake steuern, welcher bei vielen Fans aufgrund seines Humors sehr beliebt ist. Stattdessen steuert man mit Chloe Frazer einen bekannten Charakter aus den vorigen Teilen der Hauptreihe. Diese muss sich erst einmal beweisen und tritt ein schweres Erbe an. Dass Chloe dies problemlos hinbekommen hat, wird spätestens bei der Betrachtung aktueller Testwertungen deutlich. Die Magazine bewerten The Lost Legacy mit Teils sehr hohen Noten.

Gelobt wurde vor allem wieder die Geschichte und deren cineastische Darstellungen. Dies war schon immer eine stärke der Uncharted-Reihe. Auch die Technik wird gelobt. Der Dschungel Indiens wurde glaubwürdig und detailliert Dargestellt. Schwächen wurden vor allem am Gameplay gesehen. Der Mix aus Klettereinlagen und Third-Person Ballersequenzen sei nichts besonderes. Da ändert auch die offenere Gestaltung der Areale nichts. Die Wertungen haben wir hier für euch dargestellt:

IGN – 7.5/10

Eurogamer – Recommended

GameSpot – 9/10

Game Informer – 9.0/10

GamesRadar+ – 4/5

Polygon – 8.5/10

Destructoid – 9.0/10

CGMagazine – 9.0/10

Leadergamer – 10/10

Press Start – 9/10

PlayStation Universe – 8.5/10

Spaziogames – 8.5/10

Areajugones – 9.0/10

TheSixthAxis – 9/10

AR12Gaming – 8.5/10

NZGamer – 9.0/10

New Game Network – 83/100

Hobby Consolas – 87/100

Digitally Downloaded – 3.5/5

COGconnected – 91/100

GamesBeat – 83/100

GamingTrend – 95/100

Gameblog.fr – 8/10

Gadgets 360 – 9/10

PlayStation LifeStyle – 9.0/10

Arcade Sushi – 10/10

USGamer – 4.5/5

Everyeye.it – 8.6/10

TrustedReviews – 5/5

Twinfinite – 4.0/5

We Got This Covered – 5/5

God is a Geek – 10/10

Digital Trends – 4.5/5

Mittlerweile hatten auch wir die Möglichkeit Uncharted: The Lost Legacy ausgiebig zu Testen. Ob wir uns den Lobeshymmnen anschließen können erfahrt ihr in unseren Test.