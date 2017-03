Uncharted – The Lost Legacy: Ohne Nathan Drake – dafür mit zwei bekannten Gesichtern

Ein Tag-Team, das gegensätzlicher nicht sein könnte – mitten in Indien. Naughty Dog hat weitere Details zu ihrem brandneuen Uncharted-Standalone enthüllt. Nathan Drake wird laut offiziellen Angaben keine Rolle in Lost Legacy spielen, doch wir werden die Rückkehr des dynamischen Duos Chloe Frazer und Nadine Ross erleben, die uns durch die weitläufigen Landschaften Asiens führen.

Uncharted ist zurück. Nathan Drakes glorreiche Zeit des Schatzsuchens ist vorbei und doch wird die Reihe nach dem äußerst erfolgreichen Abschied mit Uncharted 4: A Thief’s End weitergeführt und verspricht neben einem neuen Setting, das uns in die zerklüffteten Berglandschaften Indiens entführt, auch zwei neue Hauptfiguren, die uns im Verlauf der Reihe das ein oder andere Mal in den Wahnsinn getrieben oder uns den Entdecker-Hintern gerettet haben.

Chloe Frazer und Nadine Ross: Ein ungleiches Duo Infernale

Die Geschichte in Uncharted: The Lost Legacy erleben wir dieses Mal abwechselnd aus der Perspektive von Chloe Frazer, Schatzjäger-Rivalin von Drake und mit explosivem Temperament ausgestattet, und Nadine Ross, die uns in den Vorgänger-Titeln nicht selten als pragmatische Stimme der Vernunft und gleichzeitig knallharte Soldatin im Kampf zur Seite stand. Diese gegensätzlichen Charakterkonzepte sollen dem Spiel den nötigen Tiefgang verleihen und dazu führen, dass sich zwischen Chloe und Nadine eine Beziehung entsteht, die sich Stück für Stück weiterentwickelt.

Zwei Jahre nach den Ereignissen von Uncharted 4 machen sich die Partner wider Willen auf nach Indien, um – wer hätte es vermutet – ein kostbares Relikt zu ergattern. Ganeshas Stoßzahn ist dieses Mal das Objekt der Begierde und sorgt nicht nur unter den beiden toughen Schatzjägerinnen für Zwietracht. Die beiden sehen sich in The Lost Legacy dem indischen Warlord Asav gegenüber, der es ebenfalls auf die Hauer der hinduistischen Gottheit abgesehen hat.

Die neue Uncharted-Formel: Weitläufig und doch linear

Die kreativen Köpfe bei Naughty Dog kündigten bereits jetzt eine Spielwelt an, welche die Maße von Uncharted 4 noch einmal deutlich übertreffen soll. Kurt Margenau, der Game Director von The Lost Legacy zeigt sich euphorisch:

Die größen Areale, die es in einem Uncharted-Spiel je gegeben hat, die die Spieler in ihrem eigenen Tempo und auf verschiedene Weisen erkunden können.

Was im letzten Teil der Reihe noch nicht möglich war, soll dank bis zu fünf Teams, die gleichzeitig an einem Schauplatz arbeiten können, Realität werden. Das Spiel soll vor allem im Bereich Wahlfreiheit einiges an Potenzial bieten:

Es hat jetzt ein größeres, organischeres Gefühl, mit mehr Entscheidungsfreiheit für Spieler

Die lineare Erzählstruktur der Uncharted-Reihe soll bei aller Freiheit jedoch nicht verloren gehen. Die weitläufigen Dschungel-, Stadt- und Bergareale Südindiens sollen eine Vielzahl an Geheimnissen bieten und dennoch immer mit der Story verwoben werden.

Darüber hinaus werden einige Stealth-Elemente den Weg in Uncharted: The Lost Legacy finden. Schlösser knacken und im Anschluss mit der schallgedämpften Pistole aus dem Dunkeln zuschlagen: Kein Problem.

Wir sind bereits jetzt heiß auf den neuen Teil und ebenso gespannt wie sich Chloe Frazer und Nadine Ross als Hauptcharaktere so machen, schließlich haben sie große Fußstapfen zu füllen.