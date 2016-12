Uncharted: The Lost Legacy – Zahlreiche Details und Bilder

Uncharted: The Lost Legacy – Nach dem Hauptspiel angesiedelt

Sony Interactive Entertainment und Naughty Dog hatten neben „The Last of Us: Part 2“ auch die Erweiterung „Uncharted: The Lost Lagacy“ enthüllt. In der Standalone- Erweiterung steht nicht mehr der altbekannte Schatzjäger Nathan Drake im Mittelpunkt, sondern Chloe Frazer. Ihr begebt euch mit ihr auf die Suche nach einem indischen Artefakt. Dabei hilft euch die ehemalige Söldnerin Nadine Ross. Der DLC ist umfangreich und spielt sich nach den Geschehnissen von „Uncharted 4: A Thief’s End“ ab. Die Entwickler enthüllten ein Video, welches den Anfang des Spiels zeigt. Außerdem wurde bekanntgegeben, dass die Erweiterung offener als das Hauptspiel sein soll.

Offiziell hieß es:

„Naughty Dog, die gefeierten Entwickler der preisgekrönten Uncharted-Reihe, stellen Uncharted: The Lost Legacy vor, eine neue eigenständige Uncharted-Geschichte für PlayStation 4. Die berüchtigte Schatzjägerin Chloe Frazer spielt die Hauptrolle in einem neuen Abenteuer, welches die Kennzeichen der gefeierten Uncharted-Marke umfasst, einschließlich einer reichhaltigen kinoreifen Geschichte, Action-geladen Schauplätzen, exotischen Zielorten und verzwickten Rätseln. Nathan Drakes Geschichte mag zu einem Ende gekommen sein, aber es gibt immer noch Schätze, die entdeckt werden wollen.“

Features (Herstellerangabe)