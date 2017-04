Update** Digimon Story Cyber Sleuth Hacker’s Memory: Erscheinungsdatum für Europa Anfang 2018

The Surge: Neuer Trailer zum Pre-Order Start

The Surge vom deutschen Entwicklerteam Deck 13, welche 2014 Lords of the Fallen lieferten, erscheint am 16. Mai und wirft euch in ein Action-RPG, in dem ihr sowohl Maschinen als auch Menschen bekämpfen werdet. Ab heute könnt ihr das Spiel nun für den PC, die PlayStation 4 und die XBox One vorbestellen und ein paar Extras abgreifen. Zu diesem Anlass wurde von Publisher Focus Home Interactive ein CGI-Trailer mit dem Titel Stronger, Faster, Tougher veröffentlicht, den wir euch hier zeigen: