Update** Naruto: Ultimate Ninja Storm Trilogy und Naruto to Boruto: Shinobi Striker angekündigt für PS4

*Update*

Nachdem Naruto to Boruto: Shinobi Striker angekündigt wurde, ist nun ein erster Leak-Trailer erschienen. Gezeigt werden uns die rasanten Kämpfe in einem frischen Grafikstil und in einer großen Ninja-Welt. Der Trailer verrät außerdem, dass der Titel für neben der PS4 auch für PC und XBox One erscheinen wird. Eine Umsetzung für den Westen scheint also gesichert.

Details zu der Naruto: Ultimate Ninja Storm Trilogy und Naruto to Boruto

In der neusten Ausgabe der japanischen Zeitschrift Weekly Jump wurde die Veröffentlichung der Naruto: Ultimate Ninja Storm Trilogy und des neuen Titels Naruto to Boruto: Shinobi Striker von Bandai Namco Entertainment für die PlayStation 4 bekannt gegeben Die Trilogy umfasst Naruto: Ultimate Ninja Storm, Naruto Shippuuden: Ultimate Ninja Storm 2 und Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 3 und erscheint für die PS4 am 27. Juli in Japan für 6,800 Yen. Ebenfalls enthalten sind dabei zahlreiche DLC’S und ein Code für frühe Käufer, über den diese den Boruto-Anime sehen können. Gezeigt wurde dieser auf der „Jump Special Anime Festa“.

Noch ohne einen konkreten Erscheinungstermin und Preis ist der zweite angekündigte PS4-Titel Naruto to Boruto: Shinobi Striker. Dieser wird als „akrobatisches Ninja Kampf-Spiel“ beschrieben und soll für 4 Spieler im Multiplayer sowie für bis zu 8 Spieler Online spielbar sein. Auch der letzte Titel der Reihe von Entwickler CyberConnect2 Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 erschien 2016 ebenfalls für die PlayStation 4.

Beide Titel sind für den westlichen Markt noch nicht bestätigt.