Update* Zelda – Breath of the Wild: Zweite Amiibo-Serie geleakt

*Update*

Nintendo hat während der Übertragung der Nintendo Direct nun die kommenden drei Amiibos zu The Legend of Zelda veröffentlicht. Diese sind basieren jeweils auf Link aus Majora’s Mask, Twilight Princess und Skyward Sword. Welchen Bonus die Figuren im Spiel bringen werden, ist jedoch nicht gesagt worden. Am 23. Juni werden die kleinen Link-Ableger dann im Handel erhältlich sein.

Ursprüngliche Meldung zu den Leaks

Durch Amiibos ist es euch in The Legend of Zelda: Breath of the Wild möglich, zusätzliche Inhalte im Spiel für euch freizuschalten. So erhaltet ihr unter anderem Epona oder Link als Wolf aus Twilight Princess als Begleiter. Und obwohl Nintendo noch nichts zu einer Serie neuer Amiibo-Figuren angekündigt hat, gibt es doch schon Hinweise darauf.

In dem Online-Shop Best Bey tauchten drei neue Figuren in der Liste auf. Darauf wurde Reddit-User Pokemiibomadness aufmerksam. Die Figuren sind nur durch Ziffern gekennzeichnet und reihen sich in die bereits vorhandenen Amiibos zu Breath of the Wild ein. Von daher darf davon ausgegangen werden, dass diese für das Open-World-Spektakel sind.

Die neuen Seriennummern:

5723600

5723603

5723549

Die bisher veröffentlichten Zelda-Amiibos:

Archer Link, Artikelnummer: 5723537

Rider Link, Artikelnummer: 5723529

Zelda, Artikelnummer: 5723538

Bokblin, Artikelnummer: 5723548

Guardian, Artikelnummer: 5723700

Bilder zu den Amiibos gibt es auch noch keine. Es wird lediglich reichlich spekuliert, ob das Skyward Sword dabei ist oder die Rüstung aus Majoras Mask. Die Angebote wurden bei BestBuy auch im Handumdrehen wieder herausgenommen. Desweiteren darf aber gemutmaßt werden, ob es sich dabei um Specials zum 30 jährigen Zelda-Jubiläum handelt.