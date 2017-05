UX Gaming wird neuer Partner der Caseking-Familie

Die Förderung von E-Sport kommt in den letzten Jahren auch in Deutschland langsam in Fahrt. Einer der Vorreiter in Bereich ist Caseking. Um hier auch weiter vorn dabei zu sein hat sich Caseking nun UX Gaming zusammengeschlossen und fördert ab sofort die E-Sport-Organisation.

UX Gaming und Caseking gehen Partnerschaft ein

Wie jede andere Sportart geht es auch im E-Sport um Leistung. Um hier wirklich erfolgreich zu sein ist es schwer, gerade auf Profi Niveau, alles allein zu schaffen. Das wissen auch Caseking aber vor allem UX Gaming. Damit in Zukunft hier das volle Potenzial ausschöpft wird sorgt Caseking für die nötige Gaming-Power und steht auch mit Rat und Tat zur Seite und begleitet die E-Sportler auf dem Weg zum Erfolg, den sich beide Seiten von der Partnerschaft versprechen.

Zum Start der Partnerschaft haben auch noch die beiden CEO´s zur Wort gemeldet und folgende Statements abgegeben.

Toni Sonn, CEO Caseking

Caseking ist immer auf der Suche nach spannenden Möglichkeiten. Die E-Sport- und Gaming-Communitys wachsen stetig und wir als technologiebasiertes Unternehmen wollen Fortschritte natürlich mit ihnen gemeinsam forcieren. Um unser Versprechen einzulösen, die Entwicklung des E-Sports voranzutreiben, gehen wir die Verbindung mit UX Gaming mit Vorfreude ein. Mit UX Gamings neuem und frischem Ansatz treten wir an eine neue Zielgruppe für Caseking heran und sind davon begeistert, uns in unberührte Territorien vorzuwagen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und hoffen, gemeinsam viele großartige Dinge zu erreichen.

Dennis Krüger, CEO UX Gaming

Wir sind extrem stolz und begeistert, mit Caseking einen starken, überaus bekannten und erfahrenen Partner gewonnen zu haben. Die Unterstützung, die wir von Caseking bekommen, können wir zu hundert Prozent in unser Wachstum und unsere Community investieren. Die Möglichkeit, das hauseigene Bootcamp jederzeit für die intensive und optimale Vorbereitung auf kommende Turniere nutzen zu können, ist für uns besonders wertvoll und außergewöhnlich. Im Gegenzug für den tollen Support von Caseking, werden wir unsere Reichweite in Zukunft nutzen, um unseren Hardwarepartner in der Community noch bekannter zu machen. Wir freuen uns auf die gemeinsame und hoffentlich sehr erfolgreiche Zeit!

Bleibt uns an dieser Stelle den beiden Unternehmen viel Erfolg zu wünschen.