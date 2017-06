Vampyr: VerÃ¶ffentlichung im November

Kingdom Come: Deliverance – Ankündigung in der nächsten Woche

Warhorse Studios hat nun offiziell bestätigt, dass am Ende der nächsten Woche eine Ankündigung für Kingdom Come: Deliverance stattfinden wird. Passend dazu, haben die Entwickler nun schon mal einen ersten Teaser-Trailer veröffentlicht. Durch den Trailer verraten die Entwickler uns, dass Kingdom Come: Deliverance am 9. Juni 2017 angekündigt wird. Wir erwarten in der Vorstellung neben klassischen Gameplay-Szenen auch die Bekanntgabe eines Erscheinungstermines. Das Mittelalter-Abenteuer