Vanquish: Ab Ende Mai nun auch für den PC

Shooter und Speedrun-Freunde aufgepasst: Vanquish wurde nun für den PC bestätigt. Nachdem es bisher nur Andeutungen gab, erfolgte nun die öffentliche Mitteilung von Sega und Platinum Games. Der Action-Sci-Fi-Shooter wird am 25. Mai 2017 auf Steam erscheinen und 19,99 € kosten.

Grafisch auf Hochglanz poliert

Ursprünglich erschien Vanquish 2010 für die PlayStation 3 und Xbox 360. Nun wurde das Spiel grafisch um einiges aufpoliert und für die moderne Hardware in euren Rechnern angepasst. So habt ihr dauerhaft 60 FPS, könnt die Rate aber auch hoch drehen auf bis zu 144 Bilder pro Sekunde. Dazu kommt eine 4k-Auflösung für all diejenigen, die schon so weit ausgestattet sind und weitere Grafik-Optionen, wie wir sie aus anderen PC-Spielen kennen. Also auch für alle mit etwas schwächeren Arbeitsgeräten können die Einstellungen für sich anpassen.

Kein Spiel für das eine Mal

Vanquish richtet sich vor allem an alle Spieler, die gerne ihren eigenen Highscore knacken. Es erinnert etwas an ein Arcade-Spiel und hat die Absicht, euch immer wieder anzustacheln, eure besten Ergebnisse zu übertreffen. Deswegen wäre das Spiel für das einfache Durchspielen und weglegen weniger geeignet. Dafür richtet es sich umso mehr an eben Speedrunner.

Wenn ihr das Spiel auf Steam vorbestellt, erhaltet ihr ohne Aufpreis die Digital Deluxe Edition mit vielen zusätzlichen Features. Dazu zählen Soundtrack, verschiedene Avatare, ein digitales Artbook und Wallpaper. Solltet ihr bereits Bayonetta auf Steam gekauft haben, bekommt ihr einen Rabatt von 25 Prozent auf Vanquish. Gleiches gilt, wenn ihr Bayonetta bis zum Release von Vanquish am 25. Mai 2017 noch kauft. Zuschlagen lohnt sich.