VIVE X Accelerator for Virtual Reality-Programm geht in neue Runde

Das “VIVE X Accelerator for Virtual Reality-Program“ von HTC startete bereits im August dieses Jahres in den Städten Taipei, San Francisco, Beijing und Shenzhen. Das Programm, welches Unternehmen unterstützen soll die sich mit Virtual Reality beschäftigen, geht nun in eine neue Runde.

HTC kündigte gestern an, dass sich Unternehmen noch bis zum ersten Dezember 2016 für das Programm bewerben können. Zudem werden mit dem Wachstum des Programms auch demnächst Städte in Europa unterstützt werden, so HTC.

“The program will continue to grow globally including the addition of locations in Europe coming soon.”

Die Vorteile des „VIVE X Accelerator for Virtual Reality-Programms“

Das „VIVE X Accelerator for Virtual Reality-Programm“ soll dazu beitragen das Virtual Reality zu einem Massenmedium wird. Dafür stellt HTC einen Fond von 100 Millionen US Dollar bereit. Mit diesem Fond werden Start-up-Unternehmen mit einer Vielzahl an neuen Tools, Programmen und sogar Coachings unterstütz. Derzeit befinden sich fast drei Dutzend Unternehmen im Programm. Diese kommen unter anderem aus den Bereichen Soziales, Suche und Bildung.

Interessierte Unternehmen können sich derzeit unter dem folgendem Link bewerben. Allerdings vorerst nur für die Städte Taipei, San Francisco, Beijing und Shenzhen. Schon bald jedoch, so HTC, werden auch europäische Städte unterstützt.

www.htcvive.com/us/vivex/apply.php.