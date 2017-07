Warcraft 3: Blizzard kündigt neues Update an

Anfang der 2000er gab es für viele nur das eine Spiel: Warcraft 3. Es beherrschte den kompetitiven Bereich in Echtzeitstrategie und war auch im Esports eine riesige Nummer. Nachdem Blizzard aber den Erfolg von World of Warcraft fokussierte und mit Starcraft 2 ein neues Echtzeitstrategie-Epos etablierte, wich Warcraft 3 in den Hintergrund. Noch immer gibt es aber eine recht große Community um den dritten Teil der Reihe. Für diese kündigte Blizzard nun ein neues Update an.

Version 1.29 wird neue Karten für Warcraft 3 bringen

Bereits im Juni 2017 erhielt das Spiel und vor allem der Battle.net Client ein kleines Update. An dem Balancing oder dem Gameplay selbst hatten sie nichts geändert. Nun kündigen die Entwickler aber an, dass sie ganz sachte und Stück für Stück sich ans Balancing ranwagen wollen. Der Patch bringt das Spiel auf die Version 1.29 und konzentriert sich in erster Linie auf den Kartenpool für den Multiplayer. Da sollen neue Maps für etwas Schwung sorgen und für jeden Spielstil etwas in petto haben.

Dabei spielt vor allem die vorhandene Community eine große Rolle. Sie soll dabei helfen, auch durch die neuen Karten, das Balancing dann zu optimieren. Wann das Update allerdings erscheint, wissen wir noch nicht. Sicher ist aber, dass es nicht das letzte sein wird. Laut Aussagen der Entwickler im Classic Games Team von Blizzard haben sie großartige Ideen, was das angeht. Wir sind auf jeden Fall gespannt, was das für uns bedeutet.