Warframe, Das neue PC-Update Glast Gambit im Überblick_

Die Seuche ist los – Mit dem aktuellen Update zum Free2Play-Shooter von Digital Extremes auf dem PC kommt der brandneue Warframe Nidus, der Inbegriff der Verseuchung, die über die Spielwelt von Warframe hergefallen ist, eine frische, umfangreiche Quest, ein erweitertes Waffen- und Mod-Arsenal, sowie ein Spielmodus, der nach langer Zeit aus der Versenkung zurückkehrt und euch mit der Aufgabe betraut, den mysteriösen Befall zu stoppen. Einen Überblick der neuen Features und kostenlosen Inhalte haben wir hier für euch zusammengestellt.

Das Update, das am 22. Dezember von den Machern offiziell angekündigt wurde, hört auf den kryptischen Namen „Glast Gambit“ und wurde direkt mit dem passenden Highlight-Video veröffentlicht, das ihr euch unten anschauen könnt, sowie einem Spotlight zum neuen Warframe Nidus.

Die Klasse mit dem vielsagenden Namen Nidus ist ein verseuchter Kämpfer, dessen Kit sich komplett um Befall, Ansteckung und Mutation dreht. Sucht eure Gegner heim und lasst auch sie mutieren, um euch selbst stärker zu machen

Hier eine Übersicht über Nidus‘ Fähigkeiten wie ihr sie auf der offiziellen Seite zu Warframe findet:

VIRULENCE

Rupture the ground with a damaging fungal growth that steals energy from each enemy it strikes. For every five enemies hit, the Infestation mutates, multiplying its destructive force.

LARVA

Spawn an Infested pod that erupts with tendrils, latches onto nearby enemies and pulls them in.

PARASITIC LINK

Bind to a target with a parasitic link. For allies, both the host and Nidus deal increased damage. Linked enemies take the damage inflicted on Nidus.

RAVENOUS

Gluttonous maggots swarm nearby enemies, feasting until they burst with Infestation. The maggots benefit from Mutation and each enemy consumed adds to the Mutation stack.

PASSIVE: UNDYING

If Nidus is killed with at least 10 stacks of Mutation, those 10 stacks are consumed; this grants 5 seconds of invulnerability and restores health to 50%.