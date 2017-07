Wargaming und Splash Damage kooperieren für neues Projekt

Was uns da wohl erwartet

Die Verantwortlichen von Wargaming und Splash Damage haben nun bekanntgegeben, dass sie künftig zusammenarbeiten wollen. So soll es ein neues Wargaming Spiel geben, in dem erstmals auch Infanterie Kämpfe oder gar richtige Schlachtfelder im Mittelpunkt stehen. Splash Damage, die wir als Entwickler von Spielen wie Brink, Wolfenstein: Enemy Territory und Dirty Bomb kennen, wollen demnächst Wargaming dabei helfen, ein neues Spiel für ihre Reihe zu entwickeln. Die Wargaming-Reihe besteht derzeit aus World of Tanks, World of Warplanes und World of Warships. So habe man schon mal drei Möglichkeiten einer Schlacht geliefert, aber wie sieht es mit einfachen Fußsoldaten aus? Darüber kann man auch nach diesen Erkenntnissen nur spekulieren.

Gegenseitige Anerkennung

Ob die Zusammenarbeit möglicherweise etwas damit zutun hat, nun auch ein breiteres Spektrum der Kriegs-Szenarien abzudecken, darüber möchten beide Teams bisher noch nichts sagen. Victor Kislyi, CEO von Wargaming sagte allerdings bereits etwas über Splash Damage:

Was mich am meisten an Splash Damage beeindruckt, ist ihre Passion für jedes Projekt, welches sie beginnen. Sie arbeiten unglaublich hart, um wirklich bemerkenswerte Spiele zu entwickeln, sie hören nicht auf bevor alles wie ein Uhrwerk läuft und sie teilen unsere Werte vom Spieler-fokussierten Game Design, was sie genau zum richtigen Partner von Wargaming macht.

Diese Aussage zeigt schon mal, dass wir vielleicht sogar noch mehr erwarten können von den beiden Firmen. Aber auch auf der Seite von Splash Games in die andere Richtung gab es nette Worte:

Wir hören aktiv auf die Spieler und stellen ihre Bedürfnisse an die erste Stelle, während wir Multiplayer-Erfahrungen erschaffen, die Kooperationen fördern und dabei helfen, neue Freundschaften aufzubauen.

Diese Meinung vertritt der CEO Paul Wedgwood. Er sehe auch eine gewisse Ähnlichkeit der beiden Studios. So sind beide immer offen für neue Wünsche der Fans und beide haben eine sehr loyale Community hinter sich. Damit ist der Grundstein ja schon mal gelegt. Splash Damage ist im Allgemeinen auch dafür bekannt, weltweit gute Beziehungen zu Plattformherstellern, und gewissen anderen Marken zu Pflegen. Was uns diese Zusammenarbeit am Ende bringen wird, ist zumindest schon mal spannend. Wenn ihr eine Idee habt oder gar schon etwas wisst, schreibt es gerne in die Kommentare.