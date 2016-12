Warhammer: End Times – Vermintide VR-Version „Hero Trials“ offiziell erschienen

Warhammer meets virtuelle Realität – Die hochtechnologisierten Brillen sind inzwischen gesellschaftsfähig geworden und auch die Macher des Ego-Shooters im beliebten Fantasy-Universum Fatshark haben Ende des letzten Monats eine VR-Umsetzung von Warhammer End Times – Vermintide angekündigt. Diese ist nun offiziell verfügbar und umfasst einen Levelabschnitt des Hauptspiels. Besitzer des Originals erhalten die komplette VR-Version kostenlos, aber über Steam ist nun auch eine Demo verfügbar, die zwei der vier Stages umfasst.

Über einen Livestream hatten die Macher des Shooters im Left4Dead-Stil schon am 12. Novemer 2016 die kleine VR-Erfahrung angekündigt, die zunächst als Standalone geplant war. Ob es sich bei den vier verfügbaren Leveln um Elemente des Grundspiels handelt, die eins zu eins in die virtuelle Realität übertragen werden, konnten wir bisher noch nicht herausfinden.

Schon bei der ersten Ankündigung ließen die Jungs und Mädels von VG24/7 Details zu einer der Stages fallen, die euch in Vermintite VR – Hero Trials erwartet:

The level starts off in a tavern which leads the player to the Castle Drachenfels which is where everything turns to Skaven hell. A bow and staff were used to combat the horrible things, and since there is little information to go on at this time, it’s unknown whether there will be other weapons available for the player.

Die VR-Umsetzung ist nun offiziell verfügbar und lädt auch Spieler ein, die bisher noch nichts mit Warhammer Ende Times: Vermintide zu tun hatten, denn zwei Level könnt ihr völlig gratis spielen, sofern ihr eine HTC Vive euer Eigen nennen könnt. Wer das volle Paket an Warhammer Action in der virtuellen Realität erleben will, zahlt bis zum Ende des Tages um die 10 Euro für das Grundspiel und erhält den VR-Part gratis dazu. Sichern könnt ihr euch den Titel über Steam.

Wer sein Arsenal an Titeln für die VR-Brille erweitern will, bekommt mit Vermintide VR – Hero Trials mehr eine Art Tech-Demo als ein vollwertiges Spiel, wenn man ersten Aussagen der Spielergemeinde trauen darf. Nichtsdestotrotz bleibt VR-Liebhabern die Möglichkeit, schlicht die Gratis-Version zu testen.