Warner Bros. Montreal: Spiel zu Suicide Squad gecancelt – Kommt stattdessen ein Batman-Ableger?

Das DC-Universe wird durchgewirbelt – Die kanadischen Entwickler werden das bereits geplante Spiel zu „Suicide Squad“ vorerst nicht weiterentwickeln. Der Fokus des Teams liegt ab sofort auf dem anderen Großprojekt der Videospiel-Macher, der Batman-Adaption rund um den jungen Damian Wayne.

Entwicklung von Suicide Squad bereits im Sommer beendet

Nachdem das Studio WB Montreal in den vergangenen Monaten einige Krisen und Abgänge zu verzeichnen hatte, entschied sich die Führungsetage nun, die Entwicklung von „Suicide Squad“, dem Spiel zu den Anti-Helden des DC-Universums, abzubrechen und sich stattdessen ganz auf die anderen anstehenden Projekte zu konzentrieren.

Der Titel zu den ikonischen Superschurken, die im Sommer auch erstmals über die Kinoleinwände flimmerten, befand sich davor rund 2 Jahre in der Entwicklung und erste Spekulationen zum fertigen Spiel kursierten in den einschlägigen Internet-Foren.

Möglicherweise hatte das Entwicklerteam Bedenken, dass sich das Spiel nicht gut genug verkaufen würde, nachdem die Kritiken zum Film rund um Margot Robbie und Will Smith einen Flop des Superhelden-Streifens versprachen und hatten die Entwicklung deshalb bereits im Sommer eingestellt. Dass die Box-Office-Verkäufe allerdings trotzdem durch die Decke gehen, konnte nicht vorausgesehen werden.

DC-Comics bieten unendliche Möglichkeiten

Das Studio Warner Bros. Montreal wurde 2010 gegründet und erlangte vor allem durch die Entwicklung von Arkham Origins, einen Ableger der beliebten Arkham-Reihe rund um den dunklen Rächer, Bekanntheit. Bis dato wurde kein weiterer Teil der Serie unter der Schirmherrschaft von WB angekündigt.

Gerüchte besagen allerdings, dass sich die ganze Energie der Entwickler nun in einem neuen Ableger, einer Art Spin-Off, bündelt, in dem der Sohn von Bruce Wayne eine prominente Rolle spielen wird. Damian Wayne gilt in manchen Zeitlinien der Comic-Versionen als Robin-Nachfolger und Zukunft der Batman-Comics. Was genau uns mit dem neuen WB-Spiel erwartet, steht allerdings noch in den Sternen.

Für Warner Bros. Montreal hoffen wir, dass das nächste Jahr deutlich ruhiger werden wird als das vergangene.