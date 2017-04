Watch Dogs 2: Das Update zum „Keine Kompromisse“-DLC auf einen Blick

Wieder etwas ausgehackt – Das bunte Neo-Punk-Abenteuer rund um den ambitionierten Social Media-Experten Marcus Holloway geht in die nächste Runde. Mit dem dritten DLC unter dem vielsagenden Titel „Keine Kompromisse“ bringt Ubisoft brandneue Story-Inhalte, die russische Mafia und Paintball unter einen Hipster-Fedora. Was genau euch im neuen DLC erwartet und welche Features das kostenlose Update bringt, welches parallel dazu erscheint, erfahrt ihr bei uns.

Watch Dogs 2: Neuer Content en masse ab dem 17. April

Nachdem das französische Publisher-Schwergewicht im letzten Monat mit gleich zwei AAA-Titeln an den Start ging, steht der April wieder ganz im Zeichen von Ubisofts Nerd-Spielplatz Watch Dogs 2. Zwei Monate nach dem Release des zweiten DLCs „Human Conditions“ bekommt die Dedsec-Community neues Futter für den unersättlichen Gamer-Magen spendiert. Der Clou am Update: Auch ohne dafür zu zahlen könnt ihr einige der taufrischen Features genießen.

Welche Spielinhalte ihr für Lau bekommt und was ihr extra bekommt, wenn ihr keine Kompromisse eingeht und euch den DLC für 14,99€ gönnt, haben wir hier für euch zusammengetragen. Darüber hinaus hatten wir die exklusive Gelegenheit, den DLC vorab anzuspielen, uns in einer Story-Mission auszutoben, im Multiplayer eKarts zu Elektroschrott zu fahren und den Jungs von Ubisoft im brandneuen Showdown-Modus ordentlich die Hölle heiß zu machen. Das Ergebnis findet ihr hier.

Was bekommt ihr mit dem kostenlosen Title Update 7?

Neuer 2vs2 Multiplayer-Modus: Showdown

Als knallhartes Duo tretet ihr online in drei verschiedenen Spielvarationen auf 15 einzigartigen Karten gegen andere Teams an.

„Steal the HDD“ verlangt von euch, dass ihr auf einer kleinen Map darum kämpft, eine versteckte Festplatte für das eigene Team zu beanspruchen. Wer mithilfe von akrobatischen Fähigkeiten oder dem passenden Gadget zuerst das Speichermedium an sich reißt, bekommt einen Punkt. Das Duo, welches zuerst drei Punkte macht, gewinnt die Runde.

„Doomload“ erinnert stark an den klassischen Spielmodus King of the Hill. Eure Aufgabe ist es, ein elektronisches Gerät zu hacken und ein gefährliches Programm herunterzuladen. Dazu müsst ihr lediglich eins tun: In der Nähe des Geräts am Leben bleiben. Natürlich setzen eure Widersacher alles daran, dies zu verhindern und möchten ihrerseits den Punkt halten. Habt ihr beide Gegenspieler aus dem Weg geräumt und haltet gemeinsam die Stellung, bekommt der Ladevorgang einen zusätzlichen Boost. Das Gespann, welches den Download zuerst auf 100% bringt, gewinnt.

Die dritte Variante im Showdown-Matchmaking lässt euch entweder als Angreifer oder Verteidiger in den Kampf ziehen. Das Ziel: Drei Server zu löschen oder zu beschützen. Dazu stehen euch nicht nur herkömmliche Waffen zur Verfügung, sondern auch das gesamte Arsenal an Dedsec-Gadgets wie der Jumper oder der Quadcopter – Sicher haben hier HACKler & Koch ihre Finger im Spiel. Ablenkungsmanöver, unentdeckte Jumper-Hacks oder schiere Waffengewalt sorgen in dieser Variante für die nötige taktische Tiefe und Vielfalt. Logischerweise gewinnt bei „Erase/Protect the Server“ das Tandem, welches die gestellte Aufgabe erfüllt.

Erweiterte Online-Rennen

Was bisher nur im Singleplayer für abgefahrene Racing-Action sorgte, wird ab sofort auch den Weg in den Multiplayer finden: eKarts, Dronen und Motocross-Motorräder. Wer also abseits herkömmlicher Autorennen einen Zeitvertreib sucht, kann das Update zum Anlass nehmen, die eigene Drohne gegen menschliche Piloten über den ein oder anderen Hindernisparcour zu jagen. Selbstverständlich rollen, fliegen oder rutschen die neuen Gefährte mit dem entsprechenden Leaderboard im Gepäck an die Startlinie.

Dynamische Loot Truck-Events

Wer mit dem eigenen Hacker-Startup expandieren will, findet auf der Übersichtskarte von San Francisco ab dem 17. April die neuen Loot Truck-Events. Hackt ihr die gepanzerten Vehikel im Vorbeirasen, erhaltet ihr neben den obligatorischen Followern auch einen ganzen Haufen Kohle, um Marcus einen neuen Look zu verpassen oder eine der neuen Waffen aus dem 3D-Drucker zu ziehen. Diese Events könnt ihr allein oder im Coop-Modus absolvieren. Ob ihr im Anschluss das Geld mit dem Compadre teilen müsst, konnten wir in unserer Anspielsession leider nicht herausfinden.

Die Paintball Waffe frisch aus dem 3D-Drucker

Mit der neuen Paintball Knarre könnt ihr nicht nur eure Gegner betäuben, sondern auch allerlei Unfug im von Hipstern und Traumtänzern bevölkerten San Francisco anstellen. Der langweilig-graue Wagen des Nachbarn gefällt euch nicht? Paintball it! Ihr möchtet aus Tannenzapfen am Straßenrand Discokugeln machen? Paintball it! Wer jetzt denkt, dass es sich bei der Paintball Knarre um ein reines Fun-Item handelt, irrt gewaltig. Manchmal entscheidet die Paintball Waffe in Mehrspieler-Gefechten über Sieg oder Niederlage, denn mit ihr könnt ihr den Bildschirm des Gegners komplett bunt zukleistern und somit auch den härtesten Schusswechsel für euch entscheiden.

Welche Inhalte bietet euch der „Keine Kompromisse“-DLC?

Ab dem 18. April können Besitzer einer PS4 für 14,99€ in den neuen DLC starten, der euch in die Welt von Sex, Gewalt und diffusen Geschäften entführt. Unter dem Motto „Protect, serve or seduce“ macht Marcus Holloway Bekanntschaft mit dem Methoden der russischen Mafia in San Francisco. Wer stattdessen auf PC oder Xbox One spielen möchte, muss sich einen Monat länger gedulden, bis der DLC am 18. Mai auch für diese Konsolen erscheint. Habt ihr euch den Season Pass zu Watch Dogs 2 gegönnt, bekommt ihr den DLC natürlich umsonst.

Moscow Gambit Dedsec Operation

In „No Compromise“ werdet ihr mit drei neuen Geschichten rund um das Thema Biotechnologie konfrontiert. Als eine Operation, die ihr für Dedsec erledigt, schief geht, tritt die russische Mafia auf den Plan und sorgt für Chaos. Marcus begibt sich also in die Tiefen des Untergrunds, um seine Fähigkeiten als kompetenter Hipster-Hacker einzusetzen. Er stößt nicht nur auf jede Menge Gewalt und Korruption, sondern sorgt auch im Rotlichtmilieu für klare Verhältnisse.

Neue Time Trial-Rennen im Singleplayer

Schwingt euch auf eins der zahlreichen Fahrzeuge und versucht die Leaderboards zu erklimmen, wenn es in 6 brandneuen Races erneut gegen die Zeit geht.

2 neue Waffen für den Stealth-Einsatz

Habt ihr euch in vielen Dedsec-Missionen von Watch Dogs 2 auch eine Waffe mit der nötigen Reichweite gewünscht, mit der ihr Sicherheitskräfte geräuschlos aus der Entfernung beseitigen könnt, ohne sie direkt umzulegen? Dann bringt der DLC genau das richtige Werkzeug für den Stealth-Hacker der Zukunft. Mit der Sniper Stun Rifle betäubt ihr ahnungslose Gegner vom nächstgelegenen Wachturm, ohne Aufmerksamkeit zu erregen. Wie gut das funktioniert, konnten wir leider noch nicht herausfinden, sind aber gespannt auf die neuen Möglichkeiten, die uns diese Waffe eröffnet.

In die Kategorie „Fun-Item“ fällt ganz sicher die neue Air Shotgun, mit der ihr Gegnern auf kurze Distanz einen Freiflug spendiert. Im Ragdoll-Style fliegen die Charaktermodelle anschließend unkontrolliert durch die Luft, bevor sie unsanft auf dem Boden der physikalischen Tatsachen ankommen – Ein kurzweiliger, aber dennoch unterhaltsamer Spaß.

Uniformen in allen Formen

Sowohl das Update als auch der DLC kommen mit einer Vielzahl an neuen Kleidungsstücken, Taschen, Masken und Co. Wer sich schon immer mal als Polizist, Sanitäter oder Feuerwehrmann verdingen wollte, bekommt im DLC nicht nur schicke Uniformen der drei Berufsgruppen spendiert, sondern auch die entsprechenden Fahrzeuge im Dedsec-Look.