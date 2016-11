Watch Dogs 2: Rami Malek hackt im Live-Stream drauf los

Sowohl für Watch Dogs 2 als auch Rami Malek, den Star aus der Erfolgsserie „Mr. Robot“, läuft es momentan fantastisch. Ubisoft hat sich für die Promokampagne des kurz vor Release stehenden Hacking-Spiels den Schauspieler, der momentan ebenfalls für die Rolle des Freddy Mercury im Gespräch ist, geschnappt und wird ihm für ein paar Stunden einen Controller in die Hand drücken, um das Spiel ausgiebig anzutesten.

Watch Dogs 2: Hack mich, ich bin der Frühling!

Die Verbindung des charismatischen Schauspieltalents mit ägyptischen Wurzeln zu Watch Dogs 2 bietet sich durchaus an, denn der Emmy-Preisträger spielt in der Serie des USA Networks die Titelrolle eines jungen Hackers, der sich einem Untergrund-Kollektiv aus gleichgesinnten rebellierenden Hackern anschließt. Gute Promotion für den zweiten Teil der Reihe, dessen Schauplatz vom fiktiven Chicago ins ebenso fiktive San Francisco verlegt wurde, scheint dem kanadischen Entwickler wichtig und notwendig. Der erste Teil konnte den hohen Erwartungen an eine spannende Geschichte rund um die Hacker-Szene nicht standhalten und erntete allerorts negative Bewertungen in Bezug auf Grafik und Performance. Ubisoft kündigte bereits an, aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt zu haben und in Watch Dogs 2 alte Stärken beizubehalten und Schwächen des Erstwerks auszubessern.

Erste grundlegende Details zur Handlung wurden bereits publik gemacht: Ihr schlüpft in die Rolle des, jungen, talentierten Hackers Marcus Holloway, dessen Charakteristika stark der Figur von Malek in „Mr. Robot“ ähneln. Einen hohlen Weg habt ihr mit der Hauptfigur allerdings nicht vor euch, denn ihr wurdet fälschlicherweise eines schweren Verbrechens beschuldigt und müsst nun in der offenen Spielwelt um eure Existenz kämpfen. Dies tut ihr natürlich nicht zwangsweise mit Faust oder Flammenwerfer, sondern größtenteils mit eurem Handy. What a hack of a life!

Watch Dogs 2 erscheint am 15. November 2016 für Playstation4 und Xbox One, anschließend am 29. November für den PC. Einen ersten Vorgeschmack könnt ihr am 13. November von 19 bis 21 Uhr genießen, wenn Rami Malek auf Twitch den Controller schwingt. Der Stream wird voraussichtlich über den Twitch-Kanal von Ubisoft ausgestrahlt. Bis dahin noch die Frage: Werdet ihr Watch Dogs 2 eine Chance geben oder sitzen euch noch immer die Grafik-Downgrades vom Vorgänger in den Knochen?