Just Dance 2017: Ab jetzt verfügbar

Ubisoft kündigte an, dass Just Dance 2017 ab sofort für Wii U, Wii, Xbox One, Xbox 360, PS4 und PS3 verfügbar ist. Zudem wird Just Dance 2017 das erste Mal in der Geschichte der Spielemarke digital für Windows PC erhältlich sein. Just Dance 2017 erscheint außerdem im März 2017 für Nintendo Switch. Just Dance 2017 ist zugänglicher als je zuvor und die Spieler können erstmals dank der verbesserten Just Dance Controller App ihre iOS- und Android-Smartphones als Controller verwenden. Di