Watch Dogs 2: Vorerst keine Vorteile mit PlayStation 4 Pro?

Die PlayStation 4 Pro erscheint pünktlich zum Weihnachtsgeschäft am 10 November 2016. Neben einer stärkeren Rechenleistung soll sie zudem einen 4K-Support bieten. Damit die Vorteile der PlayStation 4 Pro jedoch genutzt werden können, muss das jeweilige Spiel die verbesserte Version der Konsole auch unterstützen.

Als eines der ersten Spiele mit PlayStation 4 Pro Unterstützung wurde Watch Dogs 2 bekannt. Auf dem “PlayStation Meeting 2016“ im September wurde zusammen mit der neuen Version der Konsole, die Unterstützung für Watch Dogs 2 angekündigt. Unter anderem soll mit der Pro-Version der Spielkonsole eine 4K-Auflösung für das Spiel ermöglicht werden. Zum Release von Watch Dogs 2 jedoch, wird die PlayStation 4 Pro eventuell noch keine Vorteile für das Spiel bieten.

Zum Release noch keine Vorteile mit der PlayStation 4 Pro in Watch Dogs 2?

Darauf deutet ein Interview mit dem Ubisoft-Mitarbeiter Jonathan Morin hin. In dem Interview sagt er, man wolle sich zunächst auf den Release am 15. November auf der PlayStation 4, Xbox One und PC konzentrieren. Es wäre also möglich, dass Besitzer der PlayStation 4 Pro zu einem späteren Zeitpunkt die Vorteile der neuen Konsole in Watch Dogs 2 genießen können. Das Spiel wird jedoch auch auf der PS4 Pro spielbar sein. Ob mit oder ohne gesondertem Support, bleibt abzuwarten. Sobald es etwas Neues gibt, erfahrt ihr es hier.

Freut ihr euch schon auf den Release von Watch Dogs 2? Schreibt es uns in die Kommentare!