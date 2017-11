Watch Dogs: Kostenlos für PC

Watch Dogs 2: Release Special Video

Ubisoft-TV hat sich in die Straßen von San Francisco und Umgebung gestürzt - sowohl in der Realität als auch in WATCH DOGS 2. Das Ergebnis ist dieses umfrangreiche Release-Special, das euch zeigt was alles im Spiel steckt, wie die Entwickler die Stadt zum Leben erweckten, wie ihr im Spiel zum Meisterhacker werden könnt und was es mit den vielen Hunden im Spiel auf sich hat. https://www.youtube.com/watch?v=pOj7yxegrzI