We Happy Few: Maidenholm Update mit Trailer vorgestellt

We Happy Few, eine druch die Droge Joy krankhaft fröhliche Dystopie der 1960er in England von Compulsion Games, befindet sich noch in der Early Access Phase und erfährt somit ständig eine Reihe von Überarbeitungen sowie neuen Inhalten. Gestern wurde da äußert umfangreiche Maidenholm Update in einem Video vorgestellt und eine lange Liste an Neuerungen und Erweiterungen veröffentlicht. Wir haben für euch die wichtigsten Änderungen zusammengefasst.

Wie das bisher größte Update Maidenholm We Happy Few erweitert

1.Die neue Insel Maidenholm vergrößert die Gemeinschaft Hamlyn.

2.Es gibt drei Schwieirgkeitsgrade bzw. Spielarten:

Birdwatcher: Für Casual Player angelegt, müsst ihr in diesem Modus nicht Essen oder Trinken, NPC’s sind nicht so aggressiv und lassen sich schneller ausschalten und ihr erhaltet mehr Ressourcen. Wenn ihr euch im Menu befindet, wird das Spiel pausiert.

Für Casual Player angelegt, müsst ihr in diesem Modus nicht Essen oder Trinken, NPC’s sind nicht so aggressiv und lassen sich schneller ausschalten und ihr erhaltet mehr Ressourcen. Wenn ihr euch im Menu befindet, wird das Spiel pausiert. Downer: Euer Durst und Hunger halten sich in Grenzen und auch die NPC’s und Ressourcen sind normal gewichtet. Dies stellt den Normalen Schwierigkeitsgrad dar. Das Spiel pausiert nicht, wenn ihr euch im Menu befindet.

Euer Durst und Hunger halten sich in Grenzen und auch die NPC’s und Ressourcen sind normal gewichtet. Dies stellt den Normalen Schwierigkeitsgrad dar. Das Spiel pausiert nicht, wenn ihr euch im Menu befindet. Vigilante: In diesem beinahe masochistischen Modus müsst ihr ständig darauf achten, zu Essen und zu Trinken, die NPC’s sind aggressiv und das Spiel pausiert weder wenn ihr euch in Shops noch wenn ihr euch im Inventar aufhaltet.

3.Die Welt wurde vergrößert. Ihr könnt nun viele Bereiche des Garden Districts betreten, hierzu zählen Wälder, Ruinen, Felder und kleine Dörfchen.

4.Die Peeper wurden eingeführt. Kleine Fesselballons mit Scannern, die die Polizei unterstützen und Alarm schlagen.

5.Viele neue NPC’s und Begegnungen erwarten euch in Dorf 1 und 2.

6.Neue Unterschlupfe, welche allerdings schwieriger freizuschalten sind, wurde in St. Georg’s Holm, Maidenholm und Lud’s Holm bereitgestellt.

Dies sind nur einige der Änderungen, welche neben zahlreichen Bug-Fixes und Balancing-Anpassungen, im Maidenholm Update enthalten sind. Eine vollständige Liste findet ihr auf der offiziellen Seite von Compulsion Games. Auf Steam und im Humble Store bekommt ihr die Early Access Version von We Happy Few für 27,99 Euro. Neben dem PC soll das Spiel auch für die XBox One erscheinen.

Falls ihr von We Happy Few noch nichts oder nicht viel gehört habt, sollter ihr euch unbedingt einen Trailer ansehen!