We Happy Few: Umfangreiches Clockwork-Update geht an den Start

Alles wird gut in Wellington Wells – Der zynische Indie-Horror kriegt eine brandneue Maske aufs Gesicht gepresst. Compulsion Games hat dem vielversprechenden Early-Access-Titel ein Update spendiert, das zahlreiche Performance- und Gameplay-Probleme adressiert und einige Änderungen in der dystopischen Pillengesellschaft von We Happy Few mit sich bringt. Die Entwickler haben im Zuge dessen ein charmantes Video veröffentlicht, um euch das Clockwork-Update zu präsentieren.

We Happy Few – Quo Vadis?

Diejenigen, die mit dem überzeichneten Survival-Horror von We Happy Few noch nicht in Berührung gekommen sind, hier ein paar einführende Worte:

We Happy Few spielt in einer alternativen, dystopischen Realität während des Zweiten Weltkrieg. Die Gesellschaft befindet sich am Rande des Zusammenbruchs und hält nur dank einer neuentwickelten halluzinogenen Droge namens „Joy“ einigermaßen zusammen. Das Mittel ist gesellschaftsfähig geworden und dient den Meisten dazu, die Schrecken des Krieges zu verdrängen.

Oberflächlich macht es die Bevölkerung des kleinen Städtchens Wellington Wells sicher um einiges glücklicher, doch blickt man hinter die Fassade, entdeckt man, dass die Bürger der fiktiven englischen Kleinstadt sich schon lange von Moralität und einem gesunden Geisteszustand verabschiedet haben. In diese drogen-verseuchte Welt, in der jeder mit einem debilen Lächeln herumläuft, werdet ihr im fertigen Spiel anhand dreier Charaktere eintauchen und versuchen, dem grinsenden Wahn der Landbevölkerung zu entkommen.

Die frühe Version von We Happy Few könnt ihr über Steam auf dem PC oder auf der Xbox spielen, jedoch sei gesagt, dass sich der Titel noch in den anfänglichen Zügen der Entwicklung befindet und jederzeit Änderungen unterworfen werden kann. So geschehen diese Woche:

Der Patch ist da – Bitte lächeln!

Das Clockwork-Update macht seinem Namen alle Ehre und implementiert so einiges an neuer technischer Vielfalt, sei sie im tatsächlichen Spieldesign verankert (Mechanische Geräte/Zahnräder) oder nur Performance-technischer Natur.

Für alle, die bereits in das Spiel hereingeschaut haben, wurde nun auch die offensichtliche Differenz zwischen der Intro-Sequenz und dem tatsächlichen Start der Handlung behoben, indem zwischen die beiden Parts ein Tutorial-Level eingebaut wurde, das euch obendrein den Weg vom Intro zur Handlung erklärt.

Vor allem im Bereich der Quests und Konversationen hat sich das Team von Compulsion Games so einiges an Gedanken gemacht. Wer während einer Plauderei mit NPC-XY angegriffen wurde oder selbst zum Knüppel griff, konnte das Pech haben, seinen Questfortschritt zu verlieren oder die Aufgabe komplett unlösbar zu machen. Das Clockwork-Update kümmert sich nun um dieses Problem und führt den neuen Conversation-Mode ein, in dem ihr euch ungestört mit Quest-NPCs unterhalten könnt, ohne Angst haben zu müssen, euren Forschritt zu torpedieren.

Wer sich alle Änderungen en detail anschauen möchte, kann sich die kompletten Patchnotes auf der offiziellen Seite anschauen. Schaut aber vor allem in das aktuelle Video zum Update rein, in dem die Entwickler euch auf charmante Art und Weise die größten Änderungen näherbringen.