Welche ist die passende Xbox für mich?

Xbox One, One S oder One X?

Am 7.November 2017 kommt das Konsole-Update von Microsoft, die Xbox One X, in den Handel. Aus gegebenem Anlass haben wir alle technischen Daten der verschiedenen Versionen noch einmal zusammengefasst und erklären euch wir ihr passend zu euren Bedürfnissen die passende Xbox auswählt, damit ihr die für euch am vorteilhafteste Konsole wählen könnt. Alle drei Versionen bieten ein einzigartiges Spielgefühl und ob Technikfan oder Sparfuchs: Für jeden gibt es die passende Microsoft Konsole.

Xbox One X

Die Xbox One X ist die leistungsstärkste Version der Microsoft Konsolen und bietet sich für Grafikliebhaber und Pro-Gamer nahezu an. Sie ist schneller und stärker als die beiden anderen und wird eine native 4K-Auflösung für viele Spiele bieten. Mit 1TB Festplatte bietet sie etwas weniger Festplattenspeicher als eine Version der One S, aber sie ist aufrüstbar mit einer externen Festplatte. Dieses Kraftpaket ist minimal größer und schwerer als die anderen beiden Vertreter, dafür allerdings etwas flacher. Zudem bietet sie ein, für meinen Geschmack, technischeres, modernes Design. Weiter ist die Konsole im Gegensatz zu seinen anderen Verwandten mit einer Wasserkühlung ausgestattet.

Wenn du also sehr technikbegeistert und/oder auf ultra starke Auflösung stehst, kurzum ein Enthusiast bist, kriegst du mit der Xbox X das Beste, was Microsoft derzeit zu bieten hat. Sie wird für 499€ im Handel erhältlich sein und bietet exklusiv auf 4K aufgewertete One Spiele sowie eine Abwärtskompatibilität zu Xbox360-Games und den originalen Xbox-Spielen.

Xbox One S

Die Xbox One S ist seit dem 2.August.2016 erhältlich und kostet rund 300€. Sie bietet ein weitaus schlankeres Design, ca. 40% kleiner als die Ur-Xbox-One und sieht besonders edel aus. Dieses kleine Schmuckstück bietet euch eine 2TB Festplatte, was sehr praktisch für Spielesammler ist. Wobei auch die One S mit einer externen Festplatte aufgewertet werden kann. Ein weiterer Vorteil der kleinsten Version ist, dass auch sie dank neuem HDMI-Ausgang 4K, in Form von Up-Scaling, unterstützt. Durch das eingebaute UHD-Laufwerk und ihre durchaus gute Leistung ist die Xbox One S die perfekte Media-Konsole.

Legt ihr also viel Wert auf ein schlankes, edles Design, sammelt gern Spiele auf der Festplatte, aber legt nicht unbedingt Wert auf die höchste Auflösung, dann ist die Xbox One S genau eure Version.

Xbox One

Die Standard-Xbox One ist mit Abstand die Größte von den Dreien. Sie bietet wie die Xbox One X und S eine Abwärtskompatibilität zu Xbox360 und Original Xbox-Spielen an. Sie ist mit einer 500GB oder einer 1TB Festplatte ausgerüstet und bietet eine gute konstante Leistung. Leider kann sie grafisch nicht mit der X mithalten. Dafür ist aber im Internet schon für ca. 150-200€ erhältlich, womit ihr auch alle Blockbuster Spiele ohne Einschränkungen spielen könnt. Sie ist ebenfalls mit einer externen Festplatte aufrüstbar.

Wer also nicht zwingend eine 4K Auflösung braucht und einfach ab und an gerne mal ein paar Spiele daddelt, dem sei die Standard Version der Xbox One ans Herz gelegt.

Vergleich der technischen Daten aller Xbox One-Versionen

Abschließend noch ein direkter technischer Vergleich der drei Versionen für euch, um einen besseren Überblick zu schaffen: