Werewolves Within: Neuer VR-Titel veröffentlicht

Es ist wenig überraschend, dass der Publisher Ubisoft eines der ersten Unternehmen ist, welches VR-Konsolen Unterstützung bietet. Alle glücklichen Besitzer eines VR-Headsets freuen sich auf neue, interessante Spiele, welche ein abwechslungsreiches Interessenspektrum abdecken. Egal ob Action-, Race -oder Rätsel-Spiel – für jeden Geschmack soll gesorgt sein.

Ubisoft veröffentlichte nun einen neuen VR-Titel, welcher im Multiplayer spielbar sein soll. „Werewolves Within“, ein altbekanntes Gruppenspiel aus Kinderzeiten, ist nun auch auf allen gängigen VR-Konsolen spielbar. Der Titel wurde gestern released und passend dazu gab uns der französische Publisher auch einen Trailer. Mal sehen, welche Gruppen- und Rätselspiele uns noch erwarten. Vielleicht gibt es ja bald „Galgenraten“ auf der VR. Oder was denkt ihr?

Ubisoft selbst sagte zu dem neuen Titel:

In dem für fünf bis acht Teilnehmer entwickelten Werewolves Within müssen die Spieler immer auf der Hut sein, da sie sich ununterbrochen gegenseitig befragen und das persönliche Urteilsvermögen jedes einzelnen auf die Probe gestellt wird. Die Spieler müssen die Fähigkeiten und das Wissen um ihre geheime Rolle sowie den Ratgeber mit wichtigen Hinweisen nutzen, um schließlich bei der Abstimmung auf den richtigen Werwolf zu tippen. Egal ob man einen wachsamen Dörfler, einen hinterhältigen Werwolf oder eine der anderen Spezialrollen verkörpert, kein Spiel gleicht dem anderen. Dank Red Storms einzigartiger Technologie für VR-Avatare, die auf Tonfallanalyse und emphatischen Emotionen basierende Animationen bietet, erfasst Werewolves Within das reale Handeln des Spielers sowie seine Körpersprache und stellt sie über seinen Charakter im Spiel dar. Außerdem ermöglicht Werewolves Within eine Vielzahl natürlicher Gesten, die das gemeinschaftliche Erleben weiter verstärken.