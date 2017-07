Wild West Online: Erstes Gameplay-Video veröffentlicht

Nintendo Switch: Spiele im dritten Quartal

Welche Spiele erwarten uns in naher Zukunft Erst heute gab Bandai Namco bekannt das uns ab dem 22.September Dragonball Xenoverse 2 auf der Switch beglücken wird. Des weiteren haben wir eine kleine Übersicht was ihr in den kommenden drei Monaten auf der Switch noch weiter erwarten könnt: 3.Quartal: Fate/EXTELLA: The Umbral Star - 21. Juli 2017 Splatoon 2 - 21. Juli 2017 Sonic Mania - 15. August 2017 Troll and I - 18. August 2017 Azure Striker Gunvolt: Striker Pack - 30.