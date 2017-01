Das kostenlose Online-Rollenspiel „Wildstar“ wird laut den Entwicklern der Carbine Studios ein umfangreiches Update bekommen. Dieses verkündeten sie auf ihrem Twitter-Profil mit einem Teaser Video. Weitere Informationen zu dem kommenden Update stehen noch nicht zur Verfügung.

Nachdem „Wildstar“ nicht so erfolgreich war, wurde dieses im vergangen Frühsommer zu einem Free2Play- Spiel. In den darauffolgenden Monaten wurde es recht still um das Online-Rollenspiel.

Mit verschiedenen Ingame-Events versuchten die Entwickler von Carbine Studios ihren kleinen Schatz am Leben zu erhalten. Doch ein großer Erfolg bei diesen blieb ihnen verwehrt. Auch die Spielzahlen stiegen nur bedingt. Demnach stellt sich die Frage, ob das Online-Rollenspiel „Wildstar“ vor dem Aus steht?

Wildstar: Großes Update mit neuem Content

Diese Frage beantwortet die Community mit einem deutlichen und klaren „Nein“. Passend zum Start ins neue Jahr veröffentlichten die Leute von Carbine Studios einen Teaser auf ihren Twitter Profil. Dieser deutet auf ein Update mit möglicherweise massig neuem Content hin. Es gibt nur einen Haken bei dieser Sache: Mehr als den ersten Teaser und ein Versprechen, welche weiteren Schicksale des Nexus in unsere Hände gelegt werden, konnten die Entwickler uns nicht geben. Jedoch sollen diese Morgen am Mittwoch, den 4. Januar folgen. Also heißt es Abwarten und Tee trinken.

In dem Teaser Video, welches nur 7 Sekunden lang ist, ist nur eine junge Frau zu sehen. Diese erscheint als Hologramm und spricht eine Bitte an euch Spieler aus. Auch etwas von einem Gebäude und Gegner ist zu sehen. Schaut es euch doch einmal selber an.

The next massive WildStar update revealed January 4! pic.twitter.com/hPozzaKGoS — WildStar (@WildStar) 2. Januar 2017

Was haltet ihr davon? Und seid ihr leidenschaftliche „Wildstar“-Spieler?