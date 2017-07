Wird Spider-Man der bisher beste Marvel-Titel?

Spider-Man: Große Worte auf der Comic Con

Auf der Comic Con 2017 in San Diego wurde Spider-Man zu einem großen Thema. Verschiedene Informationen wurden enthüllt aber vor allem die Ankündigung, Spider-Man werde der bisher beste Marvel-Titel, sorgte für Aufsehen.

Diese großen Worte kamen von niemand geringerem als Marvels Executive Creative Director Bill Rosemann. Demnach haben sich die Verantwortlichen das Ziel auf die Fahnen geschrieben, das beste Marvel-Spiel abzuliefern.

Frische Informationen zum Spiel

Dabei soll in erster Linie das Feedback der Spieler helfen. Die Entwickler von Insomniac Games haben schließlich noch genügend Zeit, um Änderungen und Verbesserungen am Spiel vorzunehmen. Rosemann betonte auch, dass sich Anpassungen wie die Überarbeitung der Schwingmechanik meist in einem kurzen Zeitraum realisieren lassen.

Laut ihm ist auch die Abwechslung ein großes Alleinstellungsmerkmal des Titels. Diese beziehe sich nicht nur auf das Kampfsystem an sich, sondern auch auf Storyelemente. So wird sich der Spieler in der Rolle von Peter Parker in vielen verschiedenen Situationen wiederfinden. Aus Spolier-Gründen sollen vor dem Release allerdings dazu keine Details bekannt gegeben werden.

Bis zur Veröffentlichung in der ersten Jahreshälfte 2018 zeigen die Entwickler lediglich ‚kleine Appetitanreger‘, die Lust auf mehr machen sollen. Spider-Man wird als Exklusive-Titel für die PlayStation 4 erscheinen.