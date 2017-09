Wolfenstein 2: The New Colossus – Neuer Trailer aufgetaucht

Amerika ist fest in der Hand des Regimes

Zum neuesten Shooter von Bethesda, Wolfenstein 2: The New Colossus ist ein ein neuer Trailer im Umlauf den wir euch natürlich auch gleich zeigen werden. Wir wünschen euch vorab schon einmal viel Spaß damit.

Der Trailer zeigt uns eindrucksvoll die Stimmung, die unter dem Regime, in den Vereinigten Staaten herrscht. So wurde auf New Orleans kurzerhand ein komplettes Gefängnis. Das Regime ummauerte die Stadt einfach und schließt seither alle „unangepassten“ Bürger einfach in die Stadt und überlässt sie ihrem Schicksal. Manhatten wurde mittlerweile zugrunde gerichtet. Das Regime zieht durch die USA und verwüstet einfach alles. Die Soldaten tun und lassen was sie wollen und niemand scheint sich zu wehren. Doch dort kommt der neue Trailer ins Spiel.

Wir sehen B.J. Blazkowiczs, ein junger und selbstbewusster Mann der sich gegen das Regime wehrt. Der sich gegen die neue Ordnung auflehnt und sogar einen gesamten Widerstand ins Leben ruft. Der Widerstand kämpft seither mit dem Regime und lässt sich nicht beirren. Das Ziel:

Für die Heimat

Kommen wir nun zum eigentlichen Highlight, dem Trailer. Nachdem Trailer haben wir noch ein paar Worte seitens Bethesda. Wir wünschen euch viel Spaß und denkt dran: Am 27. Oktober geht es, in Wolfenstein 2: The New Colossus, los.

Das Regime hat Manhattan dem Erdboden gleichgemacht. Sie haben New Orleans in ein Gefängnis verwandelt und verbrennen die Häuser mitsamt ihren Bewohnern. Die Soldaten wandeln völlig ungeniert durch die Straßen der Kleinstädte in den USA, nehmen sich, was sie wollen und schikanieren die Einwohner. Doch das ist nicht das Amerika von B.J. Blazkowicz. Die Vereinigten Staaten lassen sich nicht brechen – nicht, wenn B.J. das Heft in die Hand nimmt, die Widerstandskämpfer zusammenführt und eine Revolution anzettelt. Seht euch den neuesten Trailer zu Wolfenstein II: The New Colossus an und werdet Zeuge, wie der Widerstand das Selbstvertrauen des Regimes erschüttert.

