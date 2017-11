Wolfenstein II: Free-2-Play Demo ab sofort spielbar

Wer hat noch nicht, wer will nochmal? Ab heute steht die kostenfreie Demo zu Wolfenstein II: The New Colossus für Konsolen und PC bereit.

Habt ihr es noch nicht und wollt euch zuerst einen Eindruck vom Game machen, ist dies eurer Chance. Bethesda veröffentlichte eine Demoversion ihres Spiels Wolfenstein II: The New Colossus für PlayStation 4, Xbox One und den PC. Dadurch könnt ihr zumindest schon einmal das komplette erste Level der Story spielen. Kein Grund zur Sorge: Alle Spielstände sind in die Vollversion übertragbar. Solltet ihr euch Wolfenstein nach dem Testen kaufen, müsst ihr also keineswegs von Anfang an starten.

Wolfenstein II: Ab in den Krieg

Taucht ein die die Schlacht gegen das faschistische Regime der USA in der fiktionalen Welt in den 1960er Jahren. Kämpft als B.J. an der Seite der Widerstandskämpfern, findet neue Verbündete und zettelt eine Rebellion an. Es erwartet euch also eine packende Story mit Action und Tiefgang. Untermalt wird das Ganze von ausgiebigen Schießereien, super Musik und interessanten Orten, die es zu sehen gibt.

Seid ihr interessiert und wollt vor dem Download der Demo schon einmal etwas vom Spiel sehen, könnt ihr dies mit dem offiziellen Launch-Trailer.